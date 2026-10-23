Delacroix apuntó contra Macchiarola: "Yerba Buena tiene que dejar de ser un municipio de segunda"

Agustín Delacroix, candidato a intendente de La Libertad Avanza en Yerba Buena, cuestionó la situación financiera del municipio y apuntó contra la gestión de Pablo Macchiarola, luego de la transferencia de $1.800 millones que el gobernador Osvaldo Jaldo habría realizado para que la administración municipal pueda afrontar el pago de los sueldos.