Delacroix apuntó contra Macchiarola: "Yerba Buena tiene que dejar de ser un municipio de segunda"

Resumen para apurados
- En Yerba Buena, Agustín Delacroix (LLA) criticó al intendente Macchiarola tras recibir $1.800 millones de la Provincia para pagar sueldos, señalando fallas de gestión.
- El reclamo surgió tras el envío de fondos del gobernador Jaldo para cubrir gastos corrientes, lo que según Delacroix evidencia un excesivo e ineficiente gasto político local.
- El planteo propone salir del Pacto Fiscal y reabre la discusión sobre la autonomía financiera y el destino del gasto público en los municipios de Tucumán.
Agustín Delacroix, candidato a intendente de La Libertad Avanza en Yerba Buena, cuestionó la situación financiera del municipio y apuntó contra la gestión de Pablo Macchiarola, luego de la transferencia de $1.800 millones que el gobernador Osvaldo Jaldo habría realizado para que la administración municipal pueda afrontar el pago de los sueldos.
“Yerba Buena está en una encrucijada”, sostuvo Delacroix, quien cuestionó que una ciudad con el potencial de Yerba Buena dependa de la asistencia financiera del Gobierno provincial para cubrir sus gastos corrientes.
En ese sentido, consideró inadmisible que el municipio necesite recurrir a estos recursos mientras mantiene, según planteó, una estructura política gigantesca.
El candidato libertario también reclamó un cambio en el modelo de administración municipal y sostuvo que Yerba Buena debe avanzar hacia una mayor autonomía financiera, con menos gastos políticos y más recursos destinados a las necesidades de los vecinos.
“Yerba Buena tiene que dejar de ser un municipio de segunda”, afirmó Delacroix, quien propuso salir del Pacto Fiscal, reducir el costo de la política y priorizar las obras de infraestructura necesarias para acompañar el crecimiento de la ciudad.
El planteo instala el debate sobre la dependencia financiera de los municipios tucumanos respecto del Gobierno provincial y sobre la necesidad de revisar el gasto público para mejorar los servicios y la infraestructura urbana.