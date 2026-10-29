Anses y aumentos de noviembre: de cuánto serán las jubilaciones, la AUH y los servicios clave

Los inquilinos que mantienen contratos de alquiler con actualización por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) afrontarán subas en función de la frecuencia pactada. Quienes tengan ajustes trimestrales verán un incremento del 5,81% (correspondiente a la inflación acumulada entre julio y septiembre), los acuerdos cuatrimestrales subirán un 7,82% y los contratos con revisión semestral registrarán un alza del 12,95%.