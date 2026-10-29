Anses y aumentos de noviembre: de cuánto serán las jubilaciones, la AUH y los servicios clave
La Administración Nacional de la Seguridad Social aplicará un ajuste del 1,9% en las prestaciones previsionales y asignaciones, mientras los contratos de alquiler, las cuotas de las prepagas y la telefonía registran nuevos incrementos.
El penúltimo mes del año comienza con un nuevo esquema de ingresos y gastos fijos para millones de familias argentinas.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó una actualización del 1,9% en las jubilaciones, pensiones y asignaciones sociales, calculada sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de septiembre.
De manera simultánea, el bolsillo enfrentará ajustes en rubros sensibles como contratos de alquiler, medicina prepaga y servicios de comunicaciones, configurando un cuadro económico en el que los ingresos ajustan con rezago frente a la presión mensual del costo de vida.
Nuevos montos de Anses: cuánto cobrarán los jubilados y los titulares de la AUH
Tras la aplicación de la fórmula de movilidad mensual regulada por la Resolución 284/2026, la jubilación mínima pasará en noviembre de $435.748,51 a $444.027,73. En el extremo opuesto de la escala, el haber máximo ascenderá a $2.988.765,82.
Por su parte, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) se elevará a $355.222,18 y las Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez o vejez quedarán en $310.819,41, mientras que las asignadas a madres de siete hijos o más percibirán $444.027,73.
Cabe precisar que cualquier bono extraordinario que otorgue el Poder Ejecutivo debe promulgarse por norma separada y no integra la fórmula de movilidad ni el haber base.
Respecto de las asignaciones familiares, la Asignación Universal por Hijo (AUH) fijó su valor bruto total en $159.563 por cada hijo. Bajo el mecanismo habitual de liquidación de ANSES, las familias recibirán un cobro directo mensual del 80%, equivalente a 127.651,en tanto que el 20% restante (31.913) permanecerá retenido hasta la acreditación de la Libreta AUH, trámite que valida los controles de salud y escolaridad.
Para la AUH por discapacidad, el monto bruto alcanzará $519.551 ($415.641 de cobro directo y $103.910 retenidos).
Estos valores corresponden exclusivamente a la asignación y no contemplan programas independientes como la Tarjeta Alimentar o el Complemento Leche.
Alquileres, prepagas y servicios: las subas confirmadas que presionan los gastos fijos
En el frente de los gastos del hogar, la medicina prepaga aplicará subas autorizadas que oscilan entre el 1,7% y el 2,95% según la entidad y el plan contratado. Las empresas del sector informaron incrementos específicos:
- Medicus aplicará un 2,95%,
- Swiss Medical un 2,3%,
- Galeno un 2,2%
- y OSDE entre un 1,7% y un 2,2%.
A esto se suma la actualización en los servicios de telefonía móvil, donde la compañía Movistar confirmó un aumento del 2,6% en sus tarifas a partir del 1° de noviembre.
Los inquilinos que mantienen contratos de alquiler con actualización por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) afrontarán subas en función de la frecuencia pactada. Quienes tengan ajustes trimestrales verán un incremento del 5,81% (correspondiente a la inflación acumulada entre julio y septiembre), los acuerdos cuatrimestrales subirán un 7,82% y los contratos con revisión semestral registrarán un alza del 12,95%.
En tanto, los convenios previos que continúan regidos por la Ley 27.551 mantendrán la actualización anual calculada a través del Índice de Contratos de Locación (ICL).
En cuanto a las tarifas de servicios públicos, el agua corriente administrada por AySA tendrá una variación mensual de entre el 1,5% y el 2% por la aplicación del Coeficiente K.
Para la electricidad, el gas de red y los combustibles, el mercado permanece a la espera de la publicación formal de las resoluciones oficiales en el Boletín Oficial, las cuales determinarán los cuadros tarifarios definitivos y la actualización de los impuestos específicos.