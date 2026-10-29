Anses confirmó el bono de $70.000 para jubilados en noviembre 2026: ¿cuánto cobrarán con el aumento?
El Gobierno oficializó el bono de hasta $70.000 para jubilados y pensionados de Anses en noviembre. Con el aumento del 1,9%, conocé cuánto cobrarán los beneficiarios y qué prestaciones están incluidas.
Resumen para apurados
- El Gobierno oficializó un bono de hasta $70.000 en noviembre para jubilados y pensionados de la Anses, con el fin de reforzar los ingresos mínimos del sector.
- La medida, publicada en el Boletín Oficial, se suma a un aumento del 1,9% por movilidad previsional, llevando el haber mínimo mensual a $514.158,46.
- El refuerzo alcanzará también a titulares de PUAM y PNC, liquidándose desde el 11 de noviembre según terminación de DNI para sostener el poder adquisitivo.
El Gobierno nacional confirmó el pago de un bono de hasta $70.000 para jubilados y pensionados de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) durante noviembre de 2026. La medida quedó oficializada este jueves mediante el decreto 1296, publicado en el Boletín Oficial, y contempla a los beneficiarios que cumplen con las condiciones establecidas para recibir el refuerzo.
El adicional se abonará junto con los haberes mensuales, que tendrán una actualización del 1,9% por movilidad vinculada a la inflación. De esta manera, quienes perciben la jubilación mínima cobrarán $514.158,46 entre el haber actualizado y el bono completo. El refuerzo también alcanzará a titulares de pensiones no contributivas y de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), entre otros beneficiarios.
ANSES: quiénes cobrarán el bono de $70.000 en noviembre
El bono previsional fue confirmado por el Gobierno y se pagará durante noviembre a jubilados y pensionados que cumplan con los requisitos previstos en la normativa.
El refuerzo está destinado a los siguientes grupos:
- Jubilados y pensionados que cobran sus prestaciones a través de ANSES.
- Titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).
- Beneficiarios de pensiones no contributivas (PNC).
- Madres de siete hijos o más que reciben una pensión no contributiva.
La normativa también determina que el bono no estará sujeto a descuentos ni se tendrá en cuenta para calcular otros conceptos.
Cuánto cobrarán los jubilados de ANSES en noviembre de 2026
Los haberes previsionales tendrán un incremento del 1,9% en noviembre. Al sumar el bono extraordinario, los montos finales variarán según el tipo de prestación que perciba cada beneficiario.
En noviembre, los jubilados que cobran la mínima recibirán un haber de $444.158,46, que con el bono de $70.000 ascenderá a $514.158,46.
Por su parte, los titulares de pensiones no contributivas (PNC) cobrarán $310.819,42 de haber mensual, cifra que llegará a $380.819,42 con el refuerzo.
En tanto, quienes perciben la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) recibirán $355.326,77. Con el bono incluido, el total será de $425.326,77.
- Jubilados y pensionados que no superen el haber mínimo: del 11 al 20 de noviembre, según la terminación del DNI.
- Jubilados y pensionados que superen el haber mínimo: del 24 al 30 de noviembre, según la finalización del DNI.
- Titulares de Pensiones No Contributivas (PNC): del 11 al 13 de noviembre, según la terminación del DNI.
- Titulares de la AUH, AUE y Asignación familiar por hijo: del 11 al 25 de noviembre, según la terminación del DNI.