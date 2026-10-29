Anses confirmó el bono de $70.000 para jubilados en noviembre 2026: ¿cuánto cobrarán con el aumento?

El adicional se abonará junto con los haberes mensuales, que tendrán una actualización del 1,9% por movilidad vinculada a la inflación. De esta manera, quienes perciben la jubilación mínima cobrarán $514.158,46 entre el haber actualizado y el bono completo. El refuerzo también alcanzará a titulares de pensiones no contributivas y de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), entre otros beneficiarios.