La casa de Marcelo Polino por dentro: obsesión por el orden y ventanas bloqueadas para evitar la luz

Marcelo Polino sorprendió al contar cómo es su vida puertas adentro y cuáles son las condiciones que necesita para sentirse cómodo en su hogar. En una entrevista con Martín Cirio, el periodista y conductor habló de su obsesión por el orden, su necesidad de estar solo y las particulares medidas que toma para evitar el ruido y la luz cuando se aloja en hoteles cerca del mar.