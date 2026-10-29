Cómo hacer tortillitas de zanahoria con dos huevos: una receta fácil, económica y lista en minutos
Esta receta casera se destaca por su preparación rápida y su versatilidad. Se puede servir con ensaladas, arroz o puré, incorporar distintos condimentos y adaptar la mezcla según los ingredientes disponibles.
Cuando faltan ideas para resolver el almuerzo o la cena, las tortillitas de zanahoria son una alternativa sencilla que permite aprovechar ingredientes habituales de la cocina. Con dos zanahorias, dos huevos y un poco de harina, es posible preparar pequeñas porciones doradas por fuera y tiernas por dentro, sin necesidad de utilizar muchos utensilios.
Esta receta casera se destaca por su preparación rápida y su versatilidad. Se puede servir con ensaladas, arroz o puré, incorporar distintos condimentos y adaptar la mezcla según los ingredientes disponibles. Además, las tortillitas se cocinan en sartén con una pequeña cantidad de aceite, sin necesidad de recurrir a la fritura profunda.
Qué ingredientes se necesitan para hacer tortillitas de zanahoria
Para preparar esta receta para dos personas, se necesitan pocos ingredientes y algunos condimentos básicos. La zanahoria aporta sabor y humedad, mientras que los huevos ayudan a unir la preparación.
- Ingredientes:
Cómo preparar tortillitas de zanahoria con huevo, paso a paso
La elaboración es sencilla y no requiere experiencia en la cocina. El secreto está en conseguir una mezcla que no quede demasiado líquida y cocinar las porciones a fuego medio para que se doren sin quemarse.
1. Rallar las zanahorias.
Lavá las zanahorias y pelalas si lo considerás necesario. Después, rallalas con la parte gruesa del rallador. Si tienen demasiada humedad, presionalas suavemente con un repasador limpio para retirar el exceso de líquido.
2. Integrar los ingredientes.
Batí los dos huevos en un recipiente y agregá la zanahoria rallada, la harina, la sal, la pimienta y los condimentos elegidos. Mezclá hasta conseguir una preparación húmeda que pueda tomarse con una cuchara sin desarmarse por completo.
3. Formar las tortillitas.
Calentá una sartén antiadherente a fuego medio con una pequeña cantidad de aceite de oliva. Colocá cucharadas de la mezcla y aplastalas ligeramente para formar medallones pequeños.
4. Cocinar de ambos lados.
Dejá cocinar cada porción entre tres y cuatro minutos antes de darla vuelta con cuidado. Después, cocinala otros tres o cuatro minutos, hasta que esté dorada y firme, sin huevo líquido en el centro. Si la superficie se dora demasiado rápido, reducí el fuego para que la zanahoria alcance a cocinarse.
Con qué acompañar las tortillitas de zanahoria
Una de las ventajas de esta receta es que puede adaptarse a diferentes comidas y preferencias. Las tortillitas se pueden servir solas o acompañadas de otros alimentos para armar un plato más completo.
Algunas opciones para combinarlas son:
- Ensalada fresca: tomate y hojas verdes para una comida sencilla.
- Arroz: una guarnición que aporta más energía al plato.
- Puré de verduras: una alternativa para quienes prefieren una comida de textura suave.
- Salsa de yogur: yogur natural mezclado con limón y hierbas para sumar frescura.
- Sándwich: se pueden utilizar como relleno junto con hojas verdes.
El truco para que las tortillitas no se desarmen
Para conseguir tortillitas firmes, es importante controlar la humedad de las zanahorias y respetar los tiempos de cocción. Si la mezcla queda demasiado líquida, se puede incorporar media cucharada adicional de harina. En cambio, si resulta demasiado seca, una cucharadita de agua o leche puede ayudar a ajustar la consistencia.
Otro consejo es formar porciones pequeñas y evitar moverlas antes de que la base esté dorada y firme. Así será más fácil darlas vuelta sin que se rompan.