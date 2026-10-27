Cómo hacer pizza de ricota alta en proteínas: una receta sin harinas refinadas

Esta nutritiva propuesta fue compartida en Instagram por la licenciada en nutrición Rocío Tordini, creadora de la cuenta @nutri.recipes. Al presentar la idea ante sus seguidores, la especialista destacó su perfil nutricional y la practicidad de la preparación para la rutina cotidiana: "¿Podés creer que esta pizza tiene más de 30 gramos de proteína? Y lo mejor es que es súper fácil de hacer", remarcó la experta, sugiriendo además que "se puede complementar con vegetales para sumarle más fibra y hacer un almuerzo o cena bien completo".