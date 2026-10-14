Galletitas de quinoa pop: la receta crocante, económica y sin harinas refinadas para acompañar el mate

Encontrar colaciones dulces que resulten saludables, ricas en nutrientes y fáciles de preparar en casa es una de las claves para mantener hábitos alimentarios equilibrados. Muchas veces, ante el deseo de comer algo crocante durante la tarde, se recurre a galletitas industriales cargadas de sodio, azúcares y grasas saturadas. Sin embargo, utilizar cereales integrales inflados permite lograr esa misma textura crujiente de forma liviana y casera, como es el caso de las galletitas de quinoa pop.