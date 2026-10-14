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Galletitas de quinoa pop: la receta crocante, económica y sin harinas refinadas para acompañar el mate

Una nutricionista compartió una alternativa rápida a base de quinoa inflada y harina de avena. Un snack nutritivo, crujiente y fácil de preparar en minutos, ideal para sumar fibra a las meriendas.

Cómo preparar galletas de quinoa pop.
Cómo preparar galletas de quinoa pop. Imagen: captura Instagram
Hace 3 Hs

Resumen para apurados

  • La nutricionista Rocío Puhl compartió en redes una receta de galletitas de quinoa pop para sustituir snacks ultraprocesados con una opción casera, económica y nutritiva.
  • La preparación combina quinoa inflada, avena, huevo y cítricos; se elabora sin amasar y requiere apenas quince minutos de horno para lograr una consistencia crujiente y liviana.
  • Esta fórmula impulsa el consumo de cereales integrales ricos en fibra y proteínas, facilitando la incorporación de opciones saludables frente a los alimentos industriales.
Resumen generado con IA

Encontrar colaciones dulces que resulten saludables, ricas en nutrientes y fáciles de preparar en casa es una de las claves para mantener hábitos alimentarios equilibrados. Muchas veces, ante el deseo de comer algo crocante durante la tarde, se recurre a galletitas industriales cargadas de sodio, azúcares y grasas saturadas. Sin embargo, utilizar cereales integrales inflados permite lograr esa misma textura crujiente de forma liviana y casera, como es el caso de las galletitas de quinoa pop. 

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La quinoa es reconocida como un pseudocereal de elevado valor nutricional gracias a su aporte de proteínas completas, fibra y minerales esenciales como hierro y magnesio. Al consumirla en su versión inflada ("pop"), se obtiene una base sumamente liviana que aporta saciedad sin sumar pesadez. Al combinarse con harina de avena, la preparación gana carbohidratos de digestión lenta y un perfil aromático cítrico gracias al toque de naranja o limón.

Una solución práctica y sencilla para cocinar en minutos

Más allá de sus propiedades nutricionales, la principal virtud de esta receta radica en su extrema facilidad de preparación. No requiere amasar ni estirar con palo, ya que la masa pegajosa se acomoda directamente sobre la placa con la ayuda de una cuchara, dorándose en el horno en apenas quince minutos.

Esta propuesta fue compartida a través de un video publicado en la red social Instagram por la licenciada en nutrición Rocío Puhl, referente de la cuenta @nutricionrp_. Al presentar la preparación agregó una recomendación: "Te recomiendo que multipliques la cantidad de la receta para que te salgan más unidades porque son muy ricas y no podés parar de comerlas".

Paso a paso para preparar las galletitas de quinoa pop

Ingredientes

  • 2 tazas de quinoa pop
  • ½ taza de harina de avena (o la harina disponible en casa)
  • 1 huevo
  • 2 cucharadas de aceite
  • 3 sobres de stevia (o el edulcorante a elección)
  • Ralladura de ½ naranja o limón
  • Extracto de vainilla a gusto

1. En un bowl grande, colocar el huevo, los tres sobres de stevia, la ralladura de cítrico, la chorrada de esencia de vainilla y las dos cucharadas de aceite. Mezclar enérgicamente con batidor de mano hasta unificar.

2. Incorporar la media taza de harina de avena y las dos tazas de quinoa pop. Revolver bien hasta que cada copito de quinoa quede completamente embebido e integrado en la masa. La consistencia final debe ser húmeda y ligeramente pegajosa.

3. Con la ayuda de una cuchara y un tenedor, tomar porciones de la mezcla y distribuirlas sobre una placa para horno previamente aceitada, dándoles forma redondeada y aplanada.

4. Llevar a horno precalentado a 180 °C durante 15 a 20 minutos hasta que se doren de ambos lados. Retirar, dejar enfriar por completo para que adquieran su crocantez característica y servir.

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