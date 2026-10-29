El dolor de Soledad Pastorutti por la salud de su padre: “Perdí la voz”

El sacrificio de Arequito: de vender 5.000 discos en un Fiat Uno al legado de libertad

La conmoción por el estado de Omar se vincula de manera directa con el rol determinante que tuvo en el nacimiento del fenómeno musical de su hija. Mecánico de profesión en el pueblo santafesino de Arequito, donde formó su hogar con Griselda Haydeé Zacchino, profesora de danza, Omar confió en el talento de Soledad y de su hermana Natalia desde la infancia, pidiendo vehículos prestados para llevarlas a peñas y festivales cercanos sin importar las esperas hasta la madrugada.