El dolor de Soledad Pastorutti por la salud de su padre: “Perdí la voz”

En medio de las celebraciones por sus 30 años de trayectoria musical y el lanzamiento de su álbum Vale la pena, Soledad Pastorutti abrió su corazón sobre el delicado cuadro de salud que atraviesa su padre, Omar Pastorutti.
El hombre, de 71 años, padece desde hace aproximadamente cinco o seis años un deterioro cognitivo progresivo que le impide reconocerla, una situación de profundo dolor familiar que afectó directamente la salud física de la artista: al conocer el diagnóstico, la cantante sufrió la pérdida de la voz y debió someterse a una reconstrucción médica y vocal para continuar trabajando sobre los escenarios.
La pérdida de la voz y la estricta rutina médica de "La Sole" Pastorutti antes de subir al escenario
"Mi viejo es muy importante en mi camino y ese faro que siempre tuve ya no está, por un tema de su memoria. No sabe que soy su hija", confesó Soledad al describir el impacto de asimilar que la persona que la guio en sus inicios ya no la reconoce.
Esa carga emocional repercutió en sus cuerdas vocales de forma inmediata. "Me costó la pérdida de la voz cuando llegó hace cinco años el diagnóstico", reveló la intérprete al referirse al duro momento en que vio en riesgo su carrera.
Para superar la afonía y revertir el daño en su garganta, la cantante encaró un tratamiento interdisciplinario. "Fue un trabajo muy arduo, entre varias especialistas y médicos", explicó respecto al proceso para volver a cantar.
Además, la artista de Arequito detalló que su voz tiene heridas que requieren un cuidado constante y profesional. Antes de cada presentación en vivo, cumple de forma rigurosa con una preparación previa de casi tres horas que abarca sesiones de fonoaudiología, entrenamiento de canto y una clase de stretching, una rutina que le permite sentirse cómoda y proteger su herramienta de trabajo.
"Mi refugio": la canción de Soledad Pastorutti grabada entre lágrimas y cortes
A la par de la rehabilitación vocal, la música sirvió como la vía principal para procesar el dolor de convivir con un padre físicamente presente pero mentalmente ausente. En su nuevo trabajo discográfico, Soledad incluyó la canción "Mi refugio", dedicada exclusivamente a Omar como un gesto de profunda gratitud.
El proceso de grabación en el estudio estuvo tan atravesado por la emoción que le resultaba imposible completar las estrofas sin quebrarse: debió registrar el tema frase por frase, realizando pausas continuas, al punto de que la versión que quedó en el álbum es la toma demo original.
La composición no indaga en los detalles médicos de la enfermedad, sino que rinde homenaje a los valores y la libertad que Omar le brindó en su formación personal.
A través de versos como "Me enseñaste lo que es bueno / Lo cara que es la verdad" y "Cómo expresar lo que siento / Ahora que estás y no estás", la artista dejó plasmado el duelo en vida que afronta la familia.
Soledad admitió que le costó volver a escuchar la pieza y que solo lo hizo al momento de filmar el video promocional, una producción centrada en un primer plano de su rostro que también le resultó altamente movilizante.
El sacrificio de Arequito: de vender 5.000 discos en un Fiat Uno al legado de libertad
La conmoción por el estado de Omar se vincula de manera directa con el rol determinante que tuvo en el nacimiento del fenómeno musical de su hija. Mecánico de profesión en el pueblo santafesino de Arequito, donde formó su hogar con Griselda Haydeé Zacchino, profesora de danza, Omar confió en el talento de Soledad y de su hermana Natalia desde la infancia, pidiendo vehículos prestados para llevarlas a peñas y festivales cercanos sin importar las esperas hasta la madrugada.
La mayor muestra de apoyo se produjo cuando la cantante firmó su contrato inicial con Sony Music para el disco Poncho al viento. El acuerdo estipulaba que debían venderse 5.000 ejemplares para no rescindir el vínculo. Ante esa exigencia, Omar solicitó dinero prestado, viajó a Buenos Aires en un Fiat Uno, compró las 5.000 unidades requeridas y las distribuyó él mismo en disquerías, conciertos y estaciones de servicio, actuando como su primer mánager.
Aunque la progresión de la enfermedad le impidió asistir a presentaciones recientes, como el festival de Cosquín en enero, la artista rescata el valor de la crianza recibida: "Él me hizo La Sole. Es un tipo que me puso alas y me dio la libertad de volar por donde quisiera".