Soledad Pastorutti confesó quién fue el famoso que la besó mientras estaba de novia y desató un escándalo familiar
La cantante recordó el primer beso que dio en televisión durante las grabaciones de Rincón de Luz, la novela de Cris Morena estrenada en 2003. En ese momento ya estaba de novia con Jeremías Audoglio y su abuela no entendía por qué se besaba con otro hombre en la pantalla.
Resumen para apurados
- Soledad Pastorutti reveló con Mario Pergolini que su primer beso televisivo fue con Guido Kaczka en 2003 en 'Rincón de Luz', ficción grabada mientras ya salía con su esposo.
- La escena generó confusión en su pueblo, Arequito, donde vecinos y su abuela no entendían la diferencia entre la actuación televisiva y su noviazgo real con Jeremías Audoglio.
- Tras el hecho, la cantante se casó con Audoglio en 2007 y consolidó su familia, transformando aquel cruce entre ficción y realidad en una simpática anécdota mediática.
Soledad Pastorutti sorprendió al revelar una anécdota de su pasado artístico que tuvo repercusiones inesperadas en su familia. Durante una entrevista con Mario Pergolini en Otro día perdido, la cantante recordó que su primer beso en televisión fue con Guido Kaczka, cuando ambos compartieron elenco en la novela juvenil Rincón de Luz.
La historia ocurrió hace más de dos décadas, cuando la artista ya era una figura reconocida del folclore argentino. A sus 23 años, Soledad aceptó participar de la ficción de Cris Morena e interpretó a Victoria del Solar, un personaje que la llevó a protagonizar escenas románticas frente a las cámaras.
“Fue mi primer beso en televisión. Tenía 23 años. Yo estaba con Jere, de novia”, contó entre risas durante la charla con Pergolini. Se refería a Jeremías Audoglio, su pareja desde la juventud, con quien años más tarde se casó y formó una familia.
La reacción de la abuela de Soledad Pastorutti
El episodio más curioso no ocurrió durante las grabaciones, sino en Arequito, el pueblo santafesino donde creció la cantante. Allí, sus familiares seguían la novela y algunos espectadores confundían la historia de ficción con la vida sentimental de la artista.
Soledad recordó que un verdulero que pasaba por la puerta de su casa solía preguntarle a su abuela por la relación de su nieta. Al verla besarse con Guido Kaczka en televisión, el hombre quería saber si se había peleado con su novio.
La respuesta de la abuela era contundente: “No, si él viene acá”, decía en referencia a Jeremías, que seguía siendo la pareja de Soledad.
La mujer tampoco ocultaba su desconcierto cuando veía las escenas románticas. Según recordó la cantante, su abuela la miraba y le lanzaba una pregunta que resumía su incomprensión: “¿Qué no te conformás?”.
La anécdota provocó risas durante la entrevista y dejó en evidencia el contraste entre la ficción televisiva y las costumbres familiares de aquella época.
El recuerdo de Guido Kaczka y la historia de amor con Jeremías
No fue la primera vez que Soledad y Guido Kaczka hablaron públicamente de aquella experiencia. En 2021, ambos recordaron las grabaciones de Rincón de Luz y las escenas románticas que compartieron mientras la cantante ya estaba en pareja.
“Ya estaba con Jere. Era una situación medio tensa. Me besaba con vos para las cámaras. ¡El único que me pudo besar delante de mi marido!”, le dijo Soledad al conductor en aquella oportunidad.
También recordaron una escena de casamiento entre sus personajes, una coincidencia llamativa si se tiene en cuenta que la cantante se casó en la vida real algunos años después.
Soledad y Jeremías se conocieron en Arequito y comenzaron su relación en 1998. Después de nueve años de noviazgo, se casaron en abril de 2007 y tuvieron dos hijas, Antonia y Regina.
La artista contó en distintas entrevistas que el noviazgo tuvo sus particularidades y que, por las costumbres de su familia, no se fue de vacaciones a solas con Jeremías antes del matrimonio. La convivencia comenzó después de la boda.