Soledad Pastorutti confesó quién fue el famoso que la besó mientras estaba de novia y desató un escándalo familiar

Soledad Pastorutti sorprendió al revelar una anécdota de su pasado artístico que tuvo repercusiones inesperadas en su familia. Durante una entrevista con Mario Pergolini en Otro día perdido, la cantante recordó que su primer beso en televisión fue con Guido Kaczka, cuando ambos compartieron elenco en la novela juvenil Rincón de Luz.