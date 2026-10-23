Soledad Pastorutti habló por primera vez de la enfermedad de su papá: "Ya no sabe quién soy"

El lanzamiento coincide con los 30 años de carrera de la artista y reúne diez canciones inéditas. Entre ellas, “Mi Refugio” ocupa un lugar especial, ya que representa un agradecimiento a quien la acompañó desde sus comienzos y le dio la libertad de construir su propio camino artístico. Sin embargo, la situación que atraviesa Omar le da a la composición un significado todavía más profundo.