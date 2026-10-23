Soledad Pastorutti habló por primera vez de la enfermedad de su papá: "Ya no sabe quién soy"

Resumen para apurados
- Soledad Pastorutti reveló en la presentación de su nuevo disco que su padre Omar sufre un deterioro de salud que le impide reconocerla, motivo por el que le dedicó una canción.
- El tema "Mi Refugio" integra el álbum "Vale la pena". La artista relató que grabarlo fue doloroso debido al avance de la enfermedad, aunque su padre aún logra reconocer su voz.
- El disco conmemora tres décadas de trayectoria artística, fusionando su vigencia profesional con un íntimo agradecimiento al hombre que impulsó sus comienzos en la música.
Soledad Pastorutti presentó Vale la pena, su nuevo álbum, y compartió uno de los momentos más difíciles de su vida personal: el deterioro de la salud de su padre, Omar. Durante una conferencia de prensa, la cantante contó que grabar “Mi Refugio”, una canción dedicada a él, fue especialmente doloroso y la definió como “un hermoso mimo” para su papá.
El lanzamiento coincide con los 30 años de carrera de la artista y reúne diez canciones inéditas. Entre ellas, “Mi Refugio” ocupa un lugar especial, ya que representa un agradecimiento a quien la acompañó desde sus comienzos y le dio la libertad de construir su propio camino artístico. Sin embargo, la situación que atraviesa Omar le da a la composición un significado todavía más profundo.
Soledad Pastorutti habló sobre la enfermedad de su papá
En la presentación de su nuevo disco, Soledad explicó que atravesó un proceso largo hasta comprender lo que estaba sucediendo con su padre. La cantante también reconoció que le resulta muy difícil afrontar esta etapa, en la que Omar ya no la reconoce de manera cotidiana.
“Quizás hoy no entiende exactamente lo que le quiero decir”, expresó al referirse a la canción que escribió como homenaje. La artista no planteó el tema como una descripción de la enfermedad, sino como una manera de agradecerle a su papá por todo lo que hizo por ella y su familia.
Este jueves, en una entrevista con Marcelo Bonelli por Radio Mitre, la intérprete profundizó sobre la situación y resumió el dolor que atraviesa con una frase contundente: “Mi viejo ya no sabe quién es ni sabe quién soy yo”.
“Mi Refugio”, la canción que Soledad le dedicó a su padre
El tema forma parte de Vale la pena y recorre el vínculo entre padre e hija desde el agradecimiento. En lugar de centrarse en la enfermedad de Omar, la letra recupera los valores que le transmitió, la confianza que depositó en sus sueños y el esfuerzo que hizo para sostener a su familia.
Uno de los versos de la canción adquiere un significado particular frente a la situación actual: “Cómo expresar lo que siento / Ahora que estás y no estás”.
Para Soledad, la composición es una forma de reconocer la influencia de su padre tanto en su vida personal como en su trayectoria artística. La cantante destacó especialmente que Omar siempre confió en sus hijas y les permitió elegir su propio camino.
“Ha sido un padre muy justo con las dos también”, señaló al recordar la relación familiar. Además, remarcó que, aunque ella sea la integrante más conocida públicamente, siempre mantuvieron una unión muy fuerte junto a su mamá y su hermana.
La reacción de Omar al escuchar la canción
Uno de los momentos más emotivos del relato de Soledad fue cuando contó qué ocurrió la primera vez que le hizo escuchar “Mi Refugio” a su padre. "Yo no sé qué entendió, pero lloró”, relató ante la prensa. La cantante explicó que un amigo de la familia, Miguel, incluso le sugirió retirar la canción porque temía que la emoción pudiera afectarlo.
Sin embargo, la artista rescató un detalle que la conmovió especialmente: Omar reconoció su voz. “Primero reconoció mi voz, lo que no es poca cosa”, expresó.
Ese instante quedó como una experiencia significativa para la cantante, que encontró en la música una manera de acercarse a su papá en medio de una situación dolorosa.
El agradecimiento de Soledad a su papá: “Me puso alas”
Al hablar de Omar, Soledad destacó el apoyo que recibió durante su crecimiento y el papel que tuvo en el desarrollo de su carrera. Recordó que su padre confió en sus capacidades y le dio la libertad necesaria para perseguir sus objetivos. “Es un tipo que me puso alas y me dio la libertad de volar por donde quisiera”, expresó.
La cantante también manifestó su tristeza por el deterioro de la salud de su papá y por las experiencias familiares que la enfermedad modifica. En particular, señaló que él disfrutaría mucho de compartir tiempo con sus nietos.
Con Vale la pena, Soledad celebra tres décadas de trayectoria musical, pero también comparte una parte íntima de su historia. “Mi Refugio” se convierte así en un homenaje a Omar y en una forma de agradecerle por el amor, la confianza y la libertad que marcaron su vida.