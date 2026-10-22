Soledad Pastorutti reveló que su papá ya no la reconoce y contó cómo atraviesa este difícil momento

Resumen para apurados
- Soledad Pastorutti reveló en Argentina que su padre Omar ya no la reconoce por problemas de salud, motivo por el cual le dedicó una emotiva zamba en su flamante álbum.
- La artista grabó 'Mi refugio' en una toma y relató que Omar lloró al oírla; él fue clave en sus inicios, vendiendo discos y apoyando su consagración profesional.
- La obra consolida un tributo al mentor de su carrera y visibiliza el impacto del deterioro cognitivo en los vínculos familiares a través de su testimonio musical.
Soledad Pastorutti abrió su corazón y compartió detalles del delicado momento de salud que atraviesa su papá, Omar, quien ya no la reconoce de manera cotidiana. En medio de esta difícil situación, la cantante encontró en la música una manera de expresar sus sentimientos y homenajear al hombre que fue clave en su historia personal y artística.
La artista transformó ese vínculo en “Mi refugio”, una zamba que integra su nuevo álbum, Vale la pena, disponible en plataformas de streaming desde esta semana. La canción guarda una carga emocional tan profunda que Soledad tuvo dificultades para interpretarla durante la grabación y decidió conservar intacta aquella primera toma.
“Mi refugio”, la canción con la que Soledad homenajeó a su papá
Durante una conferencia de prensa por el lanzamiento de su nuevo disco, la cantante contó que grabar el tema fue una experiencia especialmente movilizadora. Para poder atravesar ese momento, pidió bajar las luces y registró la canción prácticamente frase por frase, sin intentar ocultar la emoción.
“Me parecía que era el retrato de ese momento, y que le iba a faltar el respeto a la situación si intentaba perfeccionarla, porque esas cosas no se perfeccionan”, explicó la artista de Arequito.
Lejos de buscar una interpretación técnicamente impecable, Soledad eligió preservar la espontaneidad de lo que sintió frente al micrófono. Para ella, la canción representa una forma de acercarse a su padre en una etapa en la que la comunicación cotidiana se volvió más difícil.
“Es un hermoso mimo a mi viejo que quizás hoy no entiende exactamente lo que le quiero decir”, expresó conmovida.
La reacción de Omar al escuchar la voz de su hija
Uno de los recuerdos más emotivos que compartió la cantante fue el día en que le hizo escuchar “Mi refugio” a su papá. En ese momento también estaba presente Miguelito, un amigo de la familia que falleció recientemente.
La respuesta de Omar sorprendió a Soledad: su padre se emocionó profundamente y comenzó a llorar mientras escuchaba la canción. Aunque ella no pudo saber con certeza cuánto había comprendido del mensaje, el impacto de la música fue evidente.
“Yo no sé qué entendió, pero lloró, lloró y lloró”, relató.
Ante la intensidad de la escena, Miguelito sugirió interrumpir la reproducción porque notaba que la canción le provocaba una emoción muy fuerte. Sin embargo, para Soledad, aquel instante tuvo un significado que trascendió las palabras.
La cantante destacó que su papá reconoció su voz después de mucho tiempo. Ese gesto se convirtió en una experiencia especialmente valiosa para ella, que encontró en la canción una manera de agradecerle por todo lo que hizo a lo largo de su vida.
Omar, el hombre que apostó por la carrera de Soledad y Natalia
Antes de que Soledad Pastorutti alcanzara el reconocimiento nacional y se convirtiera en una de las principales figuras del folclore argentino, su papá trabajaba como mecánico en Arequito. Desde ese lugar, Omar fue uno de los grandes impulsores de los sueños musicales de sus hijas, Soledad y Natalia.
Su acompañamiento implicó mucho más que alentarlas. Durante los primeros años, cuando todavía eran escasas las oportunidades para presentarse en festivales y escenarios pequeños, buscaba la manera de trasladarlas y conseguir los recursos necesarios para que pudieran cantar.
En esa etapa, llegó a organizar viajes con un secarropas a cuestas y a conseguir vehículos prestados para facilitar los desplazamientos. Su compromiso también se extendió a las decisiones comerciales que podían definir el futuro profesional de Soledad.
El esfuerzo de Omar para que su hija no perdiera el contrato discográfico
Uno de los episodios que reflejan hasta dónde llegó el apoyo de Omar ocurrió durante los comienzos de la carrera discográfica de la cantante. Al revisar uno de los primeros contratos, advirtió una cláusula que exigía alcanzar las 5.000 copias vendidas o comprometidas para mantener vigente el acuerdo y evitar que la compañía pudiera rescindirlo.
El disco todavía no tenía una difusión masiva ni una campaña publicitaria que garantizara llegar a esa cifra en el tiempo necesario. Frente a esa dificultad, Omar decidió intervenir por su cuenta.
El mecánico pidió dinero prestado a amigos y conocidos, cargó cajas de discos en su pequeño automóvil y salió a recorrer la zona para ofrecerlos. Visitó rutas, estaciones de servicio y festivales, donde buscaba vender los ejemplares o dejarlos en consignación.
Aquel esfuerzo fue parte de la historia de una carrera que con el tiempo alcanzaría escenarios multitudinarios. Hoy, mientras su padre atraviesa un delicado momento de salud, Soledad vuelve sobre ese vínculo a través de la música.
Con “Mi refugio”, la cantante no solo le dedica una canción a Omar: también recupera la historia de quien creyó en ella desde el comienzo y la acompañó cuando el sueño de vivir de la música todavía estaba lejos de convertirse en realidad.