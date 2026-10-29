Dolor en la familia Scaloni: qué hizo la hermana de Lionel tras la muerte de su madre

La familia de Lionel Scaloni atraviesa horas de profundo dolor por la muerte de Eulalia Marzetti, madre del entrenador de la Selección argentina, quien falleció este miércoles 28 de octubre a los 74 años en Pujato, Santa Fe. En medio del duelo, su hija Corina tomó una decisión vinculada con su emprendimiento de pastelería artesanal.