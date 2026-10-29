Dolor en la familia Scaloni: qué hizo la hermana de Lionel tras la muerte de su madre

Resumen para apurados
- Eulalia Marzetti, madre de Lionel Scaloni, falleció este miércoles a los 74 años en Pujato, Santa Fe, tras atravesar prolongados problemas de salud.
- Ante el duelo, su hija Corina cerró temporalmente su pastelería en Santa Fe. El DT ya había manifestado preocupación pública por la enfermedad de su madre.
- La sentida pérdida enluta al entorno del entrenador campeón del mundo, quien en reiteradas ocasiones destacó la importancia de sus padres en su carrera.
La familia de Lionel Scaloni atraviesa horas de profundo dolor por la muerte de Eulalia Marzetti, madre del entrenador de la Selección argentina, quien falleció este miércoles 28 de octubre a los 74 años en Pujato, Santa Fe. En medio del duelo, su hija Corina tomó una decisión vinculada con su emprendimiento de pastelería artesanal.
La hermana del director técnico comunicó que los locales de Scala Bakery permanecerían cerrados durante la jornada. El anuncio se publicó en las redes sociales del negocio y se conoció poco después de que trascendiera el fallecimiento de su madre.
“Hoy miércoles 28, nuestros locales permanecen cerrados por motivos personales”, informó la marca, que cuenta con sucursales en Pujato y Funes, dos localidades de Santa Fe.
Aunque el comunicado no hizo referencia explícita a la muerte de Marzetti, el aviso se difundió en el contexto de la pérdida familiar que atraviesan los Scaloni.
Quién es Corina Scaloni y a qué se dedica
Corina Scaloni mantiene un perfil público discreto, alejado de la exposición que acompaña a su hermano por su trabajo al frente del seleccionado nacional. Sin embargo, desarrolló su propio camino profesional a través de Scala Bakery, un emprendimiento especializado en pastelería artesanal y productos de laminado.
Antes de dedicarse al rubro gastronómico, estudió Contaduría Pública en la Universidad Nacional de Rosario, donde se recibió en 2017. Con el tiempo, decidió apostar por su interés por la cocina y puso en marcha un proyecto que logró expandirse con locales en distintas ciudades santafesinas.
El negocio se convirtió en su principal actividad y en una faceta propia de su vida profesional, más allá del vínculo familiar con el entrenador campeón del mundo.
La muerte de Eulalia Marzetti, la mamá de Lionel Scaloni
Eulalia Marzetti tenía 74 años y vivía en Pujato junto a su esposo, Ángel “Chiche” Scaloni. Allí formaron su familia y criaron a sus tres hijos: Lionel, Mauro y Corina.
Según trascendió, la mujer atravesaba problemas de salud desde hacía aproximadamente cinco años. La situación había sido mencionada públicamente por el propio entrenador en distintas oportunidades, cuando habló sobre la preocupación que sentía por el estado de su madre.
En octubre de 2021, después de un partido de las Eliminatorias sudamericanas, Scaloni le dedicó unas palabras y expresó su angustia por el difícil momento que atravesaba su familia.
“Se lo quiero dedicar a mi vieja, que hace unos días tuvo un problema bastante grave y la está peleando”, había dicho entonces.
Meses más tarde, mientras se acercaba el Mundial de Qatar 2022, el técnico también reconoció que la situación personal le dificultaba concentrarse en sus responsabilidades deportivas.