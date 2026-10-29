De qué murió la mamá de Lionel Scaloni: el emotivo recuerdo del DT que conmueve a los hinchas
Eulalia Marzetti murió a los 74 años en Santa Fe. La madre de Lionel Scaloni atravesaba una enfermedad desde hacía varios años y el entrenador la había recordado con emoción tras ganar la Copa América 2021.
Resumen para apurados
- Eulalia Marzetti, madre de Lionel Scaloni, falleció a los 74 años el martes 27 de octubre en Pujato, Santa Fe, a causa de una prolongada enfermedad.
- La mujer padecía problemas de salud desde hacía cinco años, situación que el DT visibilizó con emoción al dedicarle el título de la Copa América obtenido en 2021.
- El entrenador viajó a su pueblo natal para el velatorio, mientras el entorno deportivo y la comunidad de Pujato expresan sus condolencias ante la sentida pérdida familiar.
Lionel Scaloni atraviesa un doloroso momento personal tras la muerte de su madre, Eulalia Marzetti, ocurrida el martes 27 de octubre en Pujato, provincia de Santa Fe. La mujer tenía 74 años y, según informaron medios de Rosario, el entrenador de la Selección argentina viajó a su pueblo para estar presente en el velatorio.
La noticia volvió a poner en primer plano el estrecho vínculo entre el director técnico campeón del mundo y su madre, quien siempre mantuvo un perfil bajo, pero fue un apoyo fundamental en su vida. En 2021, después de conquistar la Copa América con la Argentina, Scaloni le dedicó el triunfo y habló públicamente de los problemas de salud que ella atravesaba.
De qué murió Eulalia Marzetti, la mamá de Lionel Scaloni
Eulalia Marzetti padecía una enfermedad desde hacía aproximadamente cinco años, de acuerdo con información difundida por medios santafesinos, entre ellos UNO Santa Fe y Radio 2 de Rosario.
Sin embargo, hasta el momento, la familia no informó públicamente cuál era la enfermedad que atravesaba ni precisó las causas médicas de su fallecimiento.
La situación de salud de su madre había sido mencionada por Scaloni en distintas oportunidades. Una de las más recordadas ocurrió en julio de 2021, después de que la Selección argentina venciera a Brasil en la final de la Copa América disputada en el estadio Maracaná.
En aquella oportunidad, el entrenador reconoció que su familia atravesaba días difíciles debido al estado de salud de Eulalia y le dedicó el título continental.
El emotivo mensaje de Scaloni a su madre tras ganar la Copa América 2021
Durante la madrugada del 11 de julio de 2021, en una entrevista con Gastón Edul para TyC Sports, Scaloni se refirió al delicado momento que vivía su madre. Con la medalla de campeón colgada al cuello, el entrenador no pudo ocultar su emoción.
“[Quiero] dedicarle el triunfo de la Copa a mi vieja, que hace unos días tuvo un problema bastante grave y ahora la está peleando”, expresó en la zona mixta del Maracaná.
Luego, envió un saludo a sus seres queridos y a su localidad natal: “Le mando un gran abrazo a ella, a toda mi familia y a mi pueblo, Pujato”.
Sus palabras, pronunciadas después de uno de los triunfos más importantes de su carrera, reflejaron la preocupación que sentía por la salud de su madre y la importancia que tenía su acompañamiento.
El vínculo entre Lionel Scaloni y su madre
Aunque Eulalia Marzetti mantuvo un perfil alejado de la exposición pública, el propio Scaloni dejó en evidencia en distintas ocasiones la cercanía que los unía.
El recuerdo de aquella entrevista posterior a la final de la Copa América quedó asociado a uno de los momentos más emotivos del entrenador al frente de la Selección argentina. En medio de los festejos por el título, eligió dedicarle el logro a su madre y compartir con el público la difícil situación familiar que atravesaba.
La muerte de Eulalia, a los 74 años, enluta al entrenador y a su familia en Pujato, la localidad santafesina donde transcurrió parte de su historia personal.