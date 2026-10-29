El Súper Niño se intensificará en los próximos meses: ¿cuándo alcanzará su máxima fuerza?

En Argentina, la atención está puesta en las posibles consecuencias sobre las precipitaciones, especialmente en el Litoral y sectores de la región pampeana. Entre los riesgos asociados a estas condiciones se encuentran las lluvias abundantes, las crecidas de los ríos y los anegamientos, aunque sus efectos dependerán de la evolución del fenómeno y de las condiciones meteorológicas regionales.