El Niño extremo: qué puede pasar con las lluvias, las sequías y las temperaturas en 2027
La argentina Celeste Saulo, secretaria general de la Organización Meteorológica Mundial, advirtió que el fenómeno podría superar los registros históricos hacia fines de 2026. Sequías, inundaciones y ciclones figuran entre los riesgos que preocupan a Naciones Unidas.
Resumen para apurados
- En Ginebra, la OMM alertó que un fenómeno de El Niño sin precedentes afectará al planeta entre 2026 y 2027, impulsado por anomalías térmicas récord en el Pacífico.
- Las proyecciones estiman un calentamiento oceánico de hasta 3,8 °C, una cifra inédita que superará eventos previos y alterará el régimen de precipitaciones y temperaturas.
- La ONU instó a coordinar planes de prevención y alerta temprana para mitigar graves inundaciones, sequías y daños humanitarios en América Latina, África y Asia.
La posibilidad de que El Niño alcance una intensidad sin precedentes encendió las alertas de Naciones Unidas. La Organización Meteorológica Mundial (OMM) advirtió que el fenómeno climático podría superar los valores observados en episodios anteriores y provocar consecuencias severas en distintas regiones del planeta, con efectos que podrían extenderse durante 2027.
La advertencia fue realizada en Ginebra por la argentina Celeste Saulo, secretaria general de la OMM, quien señaló que las proyecciones actuales se encuentran fuera de los parámetros históricos conocidos. Según las estimaciones del organismo, el calentamiento de la superficie del océano Pacífico tropical podría alcanzar una anomalía de hasta 3,8 grados centígrados entre noviembre de 2026 y enero de 2027.
“Nunca hemos registrado un valor de 3,8 en el pasado. Durante algunos episodios de El Niño particularmente intensos, hemos observado valores cercanos a 3, los cuales tuvieron repercusiones muy significativas a nivel mundial”, afirmó Saulo durante una conferencia de prensa.
La funcionaria también remarcó que los fenómenos meteorológicos extremos ya están ocurriendo y reclamó que los gobiernos anticipen sus respuestas para reducir los daños humanos y económicos.
Qué consecuencias puede tener el fenómeno climático
El Niño es un patrón climático natural que se caracteriza por el calentamiento anormal de las aguas superficiales del Pacífico ecuatorial. Este proceso modifica la circulación atmosférica y puede alterar los patrones de precipitaciones y temperaturas en distintas partes del mundo.
Sus efectos no son iguales en todos los territorios. Mientras algunas regiones pueden enfrentar lluvias intensas e inundaciones, otras pueden sufrir sequías prolongadas, pérdidas agrícolas y dificultades para garantizar el abastecimiento de agua.
Las previsiones difundidas por el Instituto Internacional de Investigación sobre el Clima y la Sociedad (IRI) también anticipan un episodio de gran intensidad. Sus proyecciones contemplan anomalías de hasta 3,5 grados centígrados en la región Niño 3.4 del Pacífico ecuatorial central durante los períodos comprendidos entre octubre y diciembre y entre noviembre y enero.
El organismo informó, además, que la temperatura superficial del mar acumuló cinco semanas consecutivas con anomalías superiores a los tres grados centígrados. Aunque las estimaciones de la OMM y del IRI presentan diferencias, ambas apuntan a un calentamiento excepcional del océano.
Estos valores corresponden a la temperatura superficial del mar en áreas específicas del Pacífico y no significan que la temperatura media global vaya a aumentar en esa misma proporción.
La ONU advirtió sobre los riesgos humanitarios
Junto con Saulo, el jefe de asuntos humanitarios de Naciones Unidas, Tom Fletcher, pidió una respuesta internacional coordinada para asistir a las comunidades más expuestas antes de que se agraven las consecuencias del fenómeno.
“Este episodio de El Niño es un fenómeno colosal. Es una verdadera fuerza destructiva. Va a golpear de lleno a América Latina, África oriental y austral, Asia y la región del Pacífico”, sostuvo Fletcher.
El funcionario señaló que la preparación debe comenzar antes de que se produzcan las emergencias. Entre las prioridades mencionó la necesidad de disponer de recursos para responder a las lluvias intensas en Somalia, Etiopía y Kenia, así como de brindar apoyo a los productores del sur de África para proteger sus cultivos y su ganado.
En América Central, Naciones Unidas destacó la importancia de preservar los medios de vida de las poblaciones vulnerables. En Asia y el Pacífico, en tanto, las autoridades deberán contemplar distintos escenarios de sequías, inundaciones y ciclones.
Por qué la prevención será clave
Saulo sostuvo que, aunque no es posible evitar la aparición de El Niño, sí se pueden reducir muchas de sus consecuencias mediante sistemas de alerta temprana, planificación y asistencia anticipada.
La capacidad de respuesta dependerá, en buena medida, de las condiciones de cada país y de la exposición de sus poblaciones. Las actividades agrícolas y ganaderas, los sistemas sanitarios y las redes de electricidad y abastecimiento de agua se encuentran entre los sectores que pueden sufrir impactos.
En esa línea, Felipe Costa, director del Centro Internacional para la Investigación del Fenómeno de El Niño (CIIFEN), advirtió que las regiones no enfrentan los mismos niveles de vulnerabilidad. Por eso, consideró necesario trabajar con proyecciones específicas para cada territorio y evaluar qué sectores podrían resultar más afectados.
El Niño suele reaparecer en intervalos de entre dos y siete años, aunque su intensidad y sus consecuencias varían de un episodio a otro. Los centros especializados continuarán actualizando sus pronósticos durante las próximas semanas, mientras el fenómeno se aproxima al período en el que podría alcanzar su máxima intensidad.