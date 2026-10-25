El Niño extremo: qué puede pasar con las lluvias, las sequías y las temperaturas en 2027

La advertencia fue realizada en Ginebra por la argentina Celeste Saulo, secretaria general de la OMM, quien señaló que las proyecciones actuales se encuentran fuera de los parámetros históricos conocidos. Según las estimaciones del organismo, el calentamiento de la superficie del océano Pacífico tropical podría alcanzar una anomalía de hasta 3,8 grados centígrados entre noviembre de 2026 y enero de 2027.