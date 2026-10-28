La preocupación que acompañó a Lionel Scaloni durante sus años de gloria con la Selección argentina

En octubre de 2021, en momentos en que la Selección comenzaba a afirmarse como una potencia del fútbol mundial, Scaloni reconoció públicamente que no atravesaba un buen momento personal. En aquel momento, explicó que el estado de sus padres representaba su principal preocupación y que le resultaba difícil concentrarse plenamente en las exigencias del fútbol, exponiendo el fuerte contraste entre los triunfos en la cancha y la realidad afectiva en su pueblo.