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La preocupación que acompañó a Lionel Scaloni durante sus años de gloria con la Selección argentina

Eulalia Marzetti murió a los 74 años en Pujato, Santa Fe. La madre del entrenador de la Selección argentina atravesaba problemas de salud desde hacía años y Scaloni le había dedicado la conquista de la Copa América 2021.

Dolor en el fútbol argentino: murió la mamá de Lionel Scaloni
Dolor en el fútbol argentino: murió la mamá de Lionel Scaloni
Por Redacción Deportes Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Eulalia Marzetti, madre de Lionel Scaloni, falleció este miércoles a los 74 años en Pujato, Santa Fe, tras atravesar un prolongado cuadro de problemas de salud.
  • La enfermedad de su madre acompañó en silencio los mayores éxitos de Scaloni en la Selección, quien llegó a dedicarle públicamente el título de la Copa América 2021.
  • El DT viajó a su pueblo para el duelo antes de la fecha FIFA de noviembre, postergando la agenda deportiva para acompañar a su familia en este difícil momento.
Resumen generado con IA

El fallecimiento de Eulalia Marzetti a los 74 años en Pujato, localidad de Santa Fe, enluta al fútbol argentino y pone en luz el costado más íntimo y reservado de Lionel Scaloni

Murió la madre de Lionel Scaloni: la emotiva dedicatoria del DT tras la Copa América 2021

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Mientras el director técnico comandaba a la Selección Argentina hacia la etapa más gloriosa de su historia reciente, puertas adentro enfrentaba una prolongada lucha familiar provocada por las complicaciones de salud de sus padres. 

Tras conocerse la noticia este miércoles mientras se encontraba en Buenos Aires, el entrenador viajó de inmediato a su pueblo natal para acompañar a sus allegados en una despedida privada.

La preocupación constante en medio de la consolidación de la Selección

La batalla de salud de Eulalia llevaba varios años en desarrollo, convirtiéndose en una inquietud permanente para el técnico en paralelo a su crecimiento profesional. 

En octubre de 2021, en momentos en que la Selección comenzaba a afirmarse como una potencia del fútbol mundial, Scaloni reconoció públicamente que no atravesaba un buen momento personal. En aquel momento, explicó que el estado de sus padres representaba su principal preocupación y que le resultaba difícil concentrarse plenamente en las exigencias del fútbol, exponiendo el fuerte contraste entre los triunfos en la cancha y la realidad afectiva en su pueblo.

Ese drama invisible tuvo su punto de máxima visibilidad pública tras la consagración en la Copa América 2021 en el estadio Maracaná. Inmediatamente después de romper la racha de 28 años sin títulos mayores para el país, el entrenador dedicó la victoria a su madre en declaraciones televisivas: "Se lo quiero dedicar a mi vieja, que hace unos días tuvo un problema bastante grave y la está peleando".

 Aquellas palabras reflejaron cómo, en el instante de mayor alegría deportiva, la prioridad absoluta de Scaloni seguía estando en Pujato.

La dura historia familiar de Lionel Scaloni detrás de los títulos con la Selección argentina

El ciclo de Scaloni al frente de la Selección continuó sumando conquistas históricas con la obtención de la Finalissima, el Mundial de Qatar 2022 y un nuevo título de Copa América. Sin embargo, el propio DT confesó más tarde que los trofeos y la gloria futbolística no alcanzaban para opacar la angustia por la situación de sus padres. 

En entrevistas posteriores, expresó el profundo dolor que le provocaba que su familia no pudiera disfrutar con plenitud de los logros alcanzados debido a los persistentes problemas de salud.

Eulalia transcurrió su vida en Pujato junto a su esposo, donde formó su familia integrada por sus hijos Lionel, Mauro y Corina, y donde además se desempeñó como jueza de paz.

La confirmación de su deceso se produce en la antesala de los compromisos previstos para la fecha FIFA de noviembre. Ante la pérdida de su madre, el entrenador reconfiguró sus prioridades para permanecer junto a sus seres queridos, dejando en claro que, frente al dolor familiar, los resultados y la exigencia deportiva quedan en un segundo plano.

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