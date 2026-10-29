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Anuncian la obra de conexión entre el Camino del Perú y la avenida Fanzolato, en Yerba Buena

La iniciativa busca ofrecer otra vía de circulación entre Cebil Redondo y Yerba Buena.

CALLE INFORMAL. Un particular donará los terrenos para la conexión. LA GACETA / FOTO DE Analía Jaramillo
CALLE INFORMAL. Un particular donará los terrenos para la conexión. LA GACETA / FOTO DE Analía Jaramillo
Lucía Lozano
Por Lucía Lozano Hace 2 Hs

Lo que comenzó como una iniciativa de un particular y despertó la ilusión de los vecinos de Villa Carmela empezó a tomar forma concreta. Después de nueve meses de gestiones, el proyecto para conectar el Camino del Perú con la avenida Fanzolato, en Yerba Buena, dio un paso clave: las autoridades anunciaron que avanzarán con las obras necesarias para concretar una nueva vía de comunicación entre ambas localidades.

La iniciativa busca habilitar una conexión alternativa que permita vincular Cebil Redondo con Yerba Buena sin depender exclusivamente del desbordado y caótico Camino del Perú.

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La propuesta contempla completar la prolongación de la avenida Fanzolato, acondicionar los tramos que todavía faltan y resolver las condiciones de seguridad vial en el empalme con la ruta provincial 315 (Camino del Perú), en la zona de la Curva de los Vega.

El anuncio lo hizo el delegado comunal de Cebil Redondo, Gaston García Biagosch, después de una reunión entre el ministro de Obras Públicas de la provincia, Marcelo Nazur; el administrador de la Dirección Provincial de Vialidad, Pablo Díaz; y el intendente de Yerba Buena, Pablo Macchiarola. Del encuentro surgió el compromiso de avanzar en un convenio que permita coordinar las intervenciones necesarias y distribuir las responsabilidades entre los organismos involucrados.

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García Biagosh confirmó que el proyecto se llevará adelante y explicó que ya se realizaron gestiones con propietarios privados para conseguir los terrenos necesarios. La donación de esas tierras permitirá prolongar la calle (de hecho la arteria ya existe de manera informal) y así completar la conexión con la ruta.

Según lo informado el delegado comunal, la obra incluirá tareas de acondicionamiento y alcantarillado, mientras que Vialidad Provincial tendrá a su cargo la ejecución de la base y la pavimentación del tramo correspondiente. También se prevé intervenir en el cruce con la ruta para ordenar la circulación, con la construcción de una rotonda.

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La conexión proyectada busca dar respuesta a uno de los problemas de movilidad más visibles del área metropolitana. Por el Camino del Perú circulan alrededor de 25.000 vehículos por día, entre autos, motos, colectivos, camiones, camionetas y bicicletas. A ese movimiento se suman peatones y hasta carros de tracción a sangre que utilizan una vía que, en buena parte de su recorrido, todavía conserva características de ruta rural.

Circulación lenta

En las horas pico, la circulación se vuelve lenta, las filas de vehículos se extienden y las maniobras para ingresar o salir de los barrios se multiplican. Los cruces y las incorporaciones al tránsito generan situaciones de riesgo que los vecinos de la zona conocen desde hace tiempo. Los horarios de ingreso y salida de las escuelas, el mediodía y el final de la jornada laboral son algunos de los momentos de mayor congestión.

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En ese contexto, la posibilidad de contar con una nueva conexión norte-sur aparece como una alternativa para distribuir mejor los desplazamientos y evitar que todos los viajes deban concentrarse en los mismos accesos. Será algo muy importante no sólo para Yerba Buena y Villa Carmela, sino a escala metropolitana, según las autoridades.

La intención es que la nueva traza no funcione únicamente como una calle de acceso a un sector residencial, sino que forme parte de una red de circulación más amplia. Para eso, será fundamental que el enlace con el Camino del Perú quede resuelto de manera segura y que los conductores puedan incorporarse a la ruta sin generar nuevos puntos de conflicto, explicaron.

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La iniciativa comenzó a gestarse a principios de este año, cuando el propietario de terrenos vinculados a un emprendimiento inmobiliario ofreció ceder parte de sus tierras para abrir una arteria que permitiera prolongar la avenida Fanzolato hasta el Camino del Perú y avanzar, a futuro, en una conexión con la avenida Perón.

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