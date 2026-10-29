Imputaron al hombre que asesinó a tiros a su pareja en Graneros

Además, descubrieron que Pitali estaba escondido en la cama de una habitación contigua, tapado por completo mientras vestía un buzo con capucha y presentaba algunas lesiones y manchas de sangre. El hombre fue aprehendido y trasladado a la comisaría de Graneros e inmediatamente el fiscal Carlos Sale le ordenó a los peritos del Equipo de Investigaciones Fiscales (ECIF) que fueran a la dependencia a realizarle el dermotest, una evidencia fundamental para probar si tenía residuos de pólvora que permitan vincularlo con los disparos mortales. Mientras los policías lo esposaban, el hombre habría manifestado de manera espontánea la frase: “Yo he sido”.