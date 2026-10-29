Imputaron al hombre que asesinó a tiros a su pareja en Graneros

El Ministerio Público Fiscal formuló cargos contra Pablo Salvador Pitali (39 años) tras acusarlo de haber asesinado a su pareja Yudith Nazarena Jerez (36) de dos disparos en la zona de la clavícula y el abdomen, en Graneros. El imputado, que estuvo varios días internado por intentar quitarse la vida, estará bajo prisión preventiva durante los próximos cuatro meses mientras avanza la investigación.
El caso ocurrió el 6 de octubre. Ese día por la mañana, Yudith debía encontrarse con su familia en Alberdi por la mañana, pero al no presentarse a la cita su hermano y su padre fueron a su casa en el paraje La Cañada, en Graneros, para ver qué había pasado. Al ingresar a la habitación matrimonial encontraron a la mujer tirada con manchas de sangre y sin signos vitales.
Rápidamente alertaron al personal policial lo que ocurría. Al inspeccionar el lugar, los pesquisas observaron que la escena del crimen presentaba un desorden típico de una pelea. Además hallaron las dos vainas servidas que corresponderían a los disparos mortales que recibió la víctima y un arma de calibre 22 manchada con sangre.
Además, descubrieron que Pitali estaba escondido en la cama de una habitación contigua, tapado por completo mientras vestía un buzo con capucha y presentaba algunas lesiones y manchas de sangre. El hombre fue aprehendido y trasladado a la comisaría de Graneros e inmediatamente el fiscal Carlos Sale le ordenó a los peritos del Equipo de Investigaciones Fiscales (ECIF) que fueran a la dependencia a realizarle el dermotest, una evidencia fundamental para probar si tenía residuos de pólvora que permitan vincularlo con los disparos mortales. Mientras los policías lo esposaban, el hombre habría manifestado de manera espontánea la frase: “Yo he sido”.
Al ser examinado, descubrieron que Pitali tenía un orificio de entrada de una bala a la altura de la sien. Fue trasladado de urgencias al hospital de Alberdi y horas más tarde lo llevaron hacia el hospital Padilla donde le practicaron una cirugía para extraerle el proyectil que había quedado alojado en su cabeza. Los investigadores creen que luego de asesinar a Yudith se efectuó un disparo y se fue a acostar esperando a que llegara la policía.
Ante la emergencia, la Fiscalía solicitó que se modifique el estado de aprehensión por detención y peligro en la demora, para tener un mayor margen de tiempo para tomar acciones legales en su contra y analizar su estado de salud.
Alta médica
Después de varias semanas de estar internado, Pitali se recuperó correctamente de su operación. Luego de ser examinado por los médicos y constatar que no tuvo secuelas por el disparo y la intervención quirúrgica, el hombre recibió el alta y fue declarado apto para ser imputable. “Nadie puede creer lo que pasó. El hombre antes de ser operado estaba como si nada, se levantaba de la camilla, se movía y hablaba sin dificultad. También nos sorprendió a todos que se haya recuperado tan rápido”, señaló una fuente cercana a la investigación.
Fue así que el martes, la Unidad Fiscal Especializada en Homicidios del Centro Judicial Concepción formuló cargos en su contra. Durante una audiencia, la auxiliar de fiscal Gabriela Ghilardi relató el hecho e imputó a Pitali como autor del delito de femicidio. Tras presentar las evidencias recolectadas hasta el momento solicitó que fuera sometido a seis meses de prisión preventiva para resguardar el proceso, fundamentando que todavía se está intentado esclarecer el motivo del crimen y entrevistando a los testigos.
Al analizar los argumentos expuestos por el MPF, el juez interviniente resolvió hacer lugar a la medida de manera parcial, ordenando la prisión preventiva del imputado por el plazo de cuatro meses.