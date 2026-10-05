FEMICIDIO EN GRANEROS. Una mujer fue hallada muerta y detuvieron a su pareja.

Resumen para apurados
- Este lunes, Pablo Pitali (38) fue detenido en Graneros acusado del femicidio de su pareja, Yudith Jerez (36), hallada muerta con un disparo en su casa de La Cañada.
- El hermano de la víctima halló el cuerpo y alertó a la policía, que encontró a Pitali oculto bajo una cama con manchas de sangre; él admitió haber cometido un "grave error".
- La Fiscalía de Homicidios de Concepción y el ECIF realizan peritajes en la vivienda, mientras la justicia avanza en la imputación formal del detenido por femicidio.
Una mujer de 36 años fue encontrada sin vida este lunes en el interior de su vivienda, ubicada en el paraje La Cañada, en Graneros. La víctima fue identificada como Yudith Nazarena Jerez y, por el hecho, fue aprehendido su pareja, Pablo Salvador Pitali, de 38 años. La investigación quedó en manos de la Unidad Fiscal de Homicidios del Centro Judicial Concepción.
El episodio se conoció alrededor de las 12.10, cuando Jesús Alejandro Jerez, hermano de la víctima, se presentó en la comisaría local y pidió la presencia urgente de efectivos. Según relató, su hermana se encontraba sin vida dentro de su domicilio, situado frente a una escuela, y presentaba manchas de sangre en el cuerpo.
El hombre explicó que Yudith mantenía una relación de pareja con Pitali desde hacía aproximadamente 15 años y que ambos tenían una hija de 10 años. Al momento de su llegada, ni el hombre ni la niña se encontraban en la vivienda.
Los policías se trasladaron y constataron que una mujer se encontraba sin signos vitales en uno de los dormitorios. En la vivienda también estaba personal del CAPS de Graneros, que confirmó el fallecimiento.
De acuerdo con el reporte policial, la víctima presentaba un golpe a la altura de la sien, que podría corresponder a un impacto o a un posible proyectil.
A partir de esa situación, los policías preservaron el lugar y solicitaron la intervención de Infantería Sur. Al mismo tiempo, comenzaron a buscar al posible autor del hecho.
Lo encontraron debajo de una cama
Durante la inspección de las distintas dependencias de la vivienda, los efectivos detectaron a un hombre escondido debajo de una cama. Según el informe, presentaba manchas pardo rojizas, por lo que fue aprehendido de manera preventiva.
Siempre de acuerdo con el reporte policial, el hombre manifestó espontáneamente que había cometido “un grave error” con el uso de un arma de fuego.
Ante esta situación, se solicitó la presencia de personal de Infantería para garantizar la custodia y el traslado del aprehendido hasta una dependencia policial de la Unidad Regional Sur.
La Policía comunicó el caso a la Unidad Fiscal de Homicidios del Centro Judicial Concepción. El fiscal Carlos Sale dispuso que se mantuviera el resguardo y la protección del lugar. Además, ordenó que al aprehendido se le hicieran conocer sus derechos y se cumplieran las medidas de rigor antes de su alojamiento en una dependencia policial de la Unidad Regional Sur.
La fiscalía también dispuso la intervención del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF), cuyos integrantes se trasladaron al lugar para realizar las tareas correspondientes.