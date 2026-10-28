¿A cuánto llega la deuda de las pequeñas y medianas empresas tucumanas?

Resumen para apurados
- En agosto, 4.769 pymes de Tucumán acumularon deudas por $169.768 millones y una morosidad del 11,33% ante la crisis económica, según reveló un informe de Apyme y CEC.
- El Mapa de la Deuda expone fuertes asimetrías: el departamento Graneros lidera la mora con 37,5%. Las microempresas y la construcción sufren el freno de obras y el bajo consumo.
- Dado que las pymes generan el 70% del empleo formal y el 42% de las refinanciaciones fracasan, la asfixia crediticia amenaza con destruir empresas y empleos en la región.
¿Qué tan endeudadas están las pequeñas y medianas empresas tucumanas? ¿Cuánto es el monto de sus compromisos y la tasa de morosidad? Con datos de agosto pasado, el total de deudas asumidas por la actividad asciende a los $ 169.768 millones en un universo estimado en 4.769 pequeñas empresas y un promedio de $ 35,6 millones por cada una de ellas. A su vez, la tasa de morosidad trepó al 11,33%, ubicándose en un plano intermedio en el ranking nacional. Estos datos surgen del relevamiento realizado por el Centro de Estudios para la Ciudad y por la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (Apyme).
El Mapa de la Deuda detalla que Graneros es el departamento con más deudores en mora, con un 37,5%, mientras que el nivel más bajo se ubica en Juan Bautista Alberdi, con un 13,5%.
El monitor territorial de 24 jurisdicciones expone una fuerte divergencia geográfica. Distritos donde la actividad depende casi exclusivamente de micro y pequeños emprendimientos registran los índices más críticos de mora total corporativa: Santiago del Estero (13,3%), Chaco (12,28%), La Rioja (11,74%) y Chubut (11,4%). Por el contrario, distritos como la Ciudad de Buenos Aires (2,4%) o Tierra del Fuego (1,5%) exhiben menores ratios de atraso por la concentración de sedes centrales corporativas, dice el reporte al que accedió LA GACETA.
“El promedio general del 4% da una falsa sensación de normalidad porque las grandes empresas concentran nueve de cada 10 pesos y tienen menores montos en mora. Pero en las micro y pequeñas pymes, que son las que generan la mayor parte del trabajo registrado, los niveles de mora de dos dígitos muestran una asfixia real. Cuando una pyme no puede sostener sus deudas y baja la persiana, no quiebra un número en una planilla, se destruyen fuentes de trabajo reales en todo el territorio nacional”, señalaron desde el equipo de investigación del Mapa de la Deuda.
En la Argentina, las pyme, que concentran más del 70% del empleo formal y sostienen la actividad productiva en todo el país transita un escenario de grave estrés financiero. El análisis por tamaño de empresa demuestra que el deterioro crediticio se concentra con fuerza en las unidades más vulnerables del entramado productivo:
• Microempresas en alerta máxima. Registran una tasa de mora del 17,73% en monto, multiplicando casi por cinco el registro de las firmas corporativas (3,74%). En cantidad de empresas, casi 14 de cada 100 microfirmas endeudadas (13,83%) ya están en situación irregular.
• Pequeñas y medianas firmas. La morosidad en montos alcanza el 9,86% en pequeñas empresas (con 12,07% de las firmas en mora) y se sitúa en 7,34% en las medianas.
• Grandes empresas. Concentran el 90,3% del total del crédito del país ($74,01 billones) con una mora por monto contenida de apenas el 3,74%.
• Monotributistas y autónomos. El ecosistema de trabajadores independientes y cuentapropistas productivos arrastra un atraso del 11,67% en montos y golpea al 15,16% de los deudores (más de 645.000 personas en mora).
La tasa de mora a nivel general de las empresas, en montos del 4,13%, oculta una profunda distorsión regresiva: mientras las corporaciones sostienen indicadores estables, las micro y pequeñas pyme sufren una morosidad de dos dígitos que amenaza directamente la cadena de pagos y los puestos de trabajo.
La asfixia financiera afecta de manera directa a los sectores más intensivos en mano de obra, cuyos ingresos dependen del deprimido mercado interno:
• Construcción: Es la actividad con mayor deterioro crediticio del país. En las microempresas del sector, la mora escala al récord del 27,85% en montos (y 19,86% en cantidad de firmas). Un claro impacto del freno a la obra pública y el encarecimiento de los costos de la obra privada.
• Industria orientada a bienes de consumo: La morosidad en Microempresas llega al 20,5%, golpeada por la contracción del mercado interno y los aumentos de costos operativos.
• Comercio. Los comercios de bienes esenciales registran un 19,75% de mora, mientras que en el comercio de bienes de lujo trepa al 17%.
El deterioro de la economía corporativa
- Durante el último trimestre de 2025 se triplicó la cantidad de empresas y personas que emitieron cheques sin fondos.
- El 42,3% de las empresas pyme que refinanciaron sus deudas durante 2026, volvió a entrar en situación de morosidad, frente a sólo 16,3% que mejoró su situación crediticia. En grandes empresas es peor, 49% empeoran y solo 10,9% mejoran, según el reporte de Apyme y el Mapa de la Deuda.
- En los canales de crédito con garantías la tasa de pyme en situación de mora creció muchísimo: se triplicó en Sociedad de Garantía Recíproca (SGR) en los últimos dos años y se duplicó en Fondos de Garantía de Carácter Público (FGCP) durante el primer semestre de 2026.