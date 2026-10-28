¿A cuánto llega la deuda de las pequeñas y medianas empresas tucumanas?

¿Qué tan endeudadas están las pequeñas y medianas empresas tucumanas? ¿Cuánto es el monto de sus compromisos y la tasa de morosidad? Con datos de agosto pasado, el total de deudas asumidas por la actividad asciende a los $ 169.768 millones en un universo estimado en 4.769 pequeñas empresas y un promedio de $ 35,6 millones por cada una de ellas. A su vez, la tasa de morosidad trepó al 11,33%, ubicándose en un plano intermedio en el ranking nacional. Estos datos surgen del relevamiento realizado por el Centro de Estudios para la Ciudad y por la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (Apyme).