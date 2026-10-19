La UNT repudió la presencia policial en Filosofía y Letras y pedirá explicaciones

La presencia de efectivos policiales en los pasillos de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) generó preocupación en la comunidad educativa. El decano Sergio Robín confirmó que la institución solicitará explicaciones formales por dos episodios ocurridos el jueves y el viernes de la semana pasada, que involucraron a integrantes de la Policía de Tucumán.