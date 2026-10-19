La UNT repudió la presencia policial en Filosofía y Letras y pedirá explicaciones
El decano Sergio Robín denunció dos episodios ocurridos la semana pasada en la facultad: un policía habría amenazado a un estudiante y cuatro efectivos de Infantería recorrieron los pasillos con su equipamiento. La institución advirtió sobre la autonomía universitaria y reclamó explicaciones a la fuerza provincial.
Resumen para apurados
- La UNT repudió el ingreso no autorizado de policías a la Facultad de Filosofía y Letras en Tucumán la semana pasada por violar la autonomía universitaria y amenazar a un alumno.
- Un agente intimidó a un alumno en el baño y cuatro infantes armados recorrieron los pasillos. La comisaría ofreció disculpas y confirmó el traslado del primer efectivo.
- La facultad elevará una presentación formal y citará a jefes policiales para evitar nuevos ingresos, buscando ratificar la autonomía universitaria que fija la ley nacional.
La presencia de efectivos policiales en los pasillos de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) generó preocupación en la comunidad educativa. El decano Sergio Robín confirmó que la institución solicitará explicaciones formales por dos episodios ocurridos el jueves y el viernes de la semana pasada, que involucraron a integrantes de la Policía de Tucumán.
En una entrevista con el programa Síntesis Play, de LG Play, Robín detalló que el primer hecho ocurrió cuando un efectivo ingresó al baño de la facultad y mantuvo una actitud amenazante hacia un estudiante, en una situación que, según indicó, estuvo relacionada con una manifestación realizada el día anterior.
El segundo episodio se produjo el viernes, cuando cuatro efectivos de Infantería, con su equipamiento, se desplazaron por el interior del edificio. Según el decano, estudiantes y docentes que presenciaron la situación interpretaron esa presencia como una actitud provocativa.
La Facultad de Filosofía y Letras reclamó explicaciones
Robin explicó que convocó a representantes de los distintos estamentos de la facultad —docentes, no docentes y estudiantes— para analizar lo ocurrido. También señaló que la institución ya había expresado su repudio a través de un comunicado difundido en sus redes sociales.
La preocupación central, según el decano, está vinculada con el respeto a la autonomía universitaria y las condiciones bajo las cuales las fuerzas de seguridad pueden ingresar a los establecimientos de educación superior.
En ese sentido, recordó el artículo 31 de la Ley de Educación Superior, que establece que la fuerza pública no puede ingresar a las universidades nacionales sin una orden judicial competente o un requerimiento expreso de la autoridad universitaria legítima.
El decano indicó que la facultad mantiene una relación de cooperación con la Policía de Tucumán, especialmente en materia de seguridad para los estudiantes. Destacó el trabajo conjunto para garantizar el funcionamiento de un corredor seguro y afirmó que esas acciones habían permitido mejoras en los últimos años.
Un policía será trasladado y preparan una presentación formal
Tras el primer episodio, las autoridades de la facultad se comunicaron con la conducción de la Comisaría 11. Según Robin, personal jerárquico de esa dependencia se presentó en la institución el jueves para conocer lo sucedido, ofrecer disculpas y comunicar que el agente involucrado sería trasladado.
La situación de los cuatro efectivos de Infantería, en cambio, todavía no tenía una explicación oficial al momento de la entrevista. Robin adelantó que la facultad preparaba una presentación escrita con los testimonios de docentes y estudiantes que presenciaron el episodio del viernes.
Además, confirmó que había convocado a jefes policiales con jurisdicción en la zona a una reunión para abordar los hechos y evitar que se repitan. Según señaló, esperaba mantener un diálogo con las autoridades, como ocurrió en otras oportunidades de trabajo conjunto.
“Nos preocupa que esté en conocimiento de todos los efectivos policiales bajo su mando de que no pueden entrar al espacio de la facultad y de la universidad”, sostuvo el decano durante la entrevista con LG Play.
Finalmente, Robin remarcó que la autonomía de las universidades nacionales está garantizada por la Constitución Nacional y afirmó que la facultad buscará preservar ese principio sin abandonar los mecanismos de cooperación institucional que mantiene con la fuerza provincial.