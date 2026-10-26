Por salarios y presupuesto: en la UNT se preparan para una nueva semana de paro

Resumen para apurados
- Adiunt convocó a una semana de paro docente en la UNT desde este miércoles hasta el 3 de noviembre, en reclamo de mejoras salariales y mayor presupuesto universitario.
- La medida sigue a la Marcha Federal y confluye con huelgas no docentes de FATUN, en medio de paritarias locales frenadas desde marzo y reclamos salariales sin respuesta.
- La protesta profundizará la paralización académica en Tucumán y elevará la presión sobre el Gobierno nacional para aplicar la Ley de Financiamiento Universitario.
La Universidad Nacional de Tucumán (UNT) se alista para un nuevo período de reclamos, bajo la consigna “por salarios dignos y presupuesto para la universidad pública”. La Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Tucumán (Adiunt) convocó a la docencia universitaria y universitaria a sumarse al paro nacional que se realizará desde este miércoles hasta el martes 3 de noviembre inclusive, en el marco de la medida resuelta por Conadu Histórica.
Los ejes centrales de la medida de fuerza son el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, el pago inmediato de las deudas salariales y un mayor presupuesto para educación, indicaron desde la organización sindical que lidera Anahí Rodríguez.
“Tras la Quinta Marcha Federal Universitaria, damos continuidad al plan de lucha frente al deterioro de nuestros salarios y las dificultades presupuestarias que afectan las condiciones de enseñanza, investigación y extensión. La defensa de la universidad pública requiere respuestas concretas a las demandas que la comunidad universitaria viene sosteniendo en las aulas y en las calles”, señaló Adiunt. Y advirtió que “la semana de huelga coincidirá, el 28 de octubre y el 3 de noviembre, con las jornadas de paro nacional convocadas por FATUN para el sector no docente, en una confluencia de los reclamos salariales y presupuestarios”. “Desde Adiunt llamamos a fortalecer la participación y la organización colectiva para exigir al Gobierno nacional respuestas a nuestras demandas”, añadieron desde la entidad gremial.
La semana pasada, referentes de Adiunt habían mantenido una reunión con el rector de la UNT, Sergio Mohamed, para transmitir una serie de reclamos y pedidos. En representación del gremio, además de Rodríguez, concurrieron Ariel Osatinsky, secretario de Finanzas; Virginia Acosta, vocal por Agronomía; Daniel Ibarra y Gabriel Fayad, vocales por Preuniversitarios.
Entre otros puntos, según dio a conocer el sindicato, se solicitó la conformación de la mesa paritaria local, “que no funciona desde marzo”. “Cuestionamos, además, que se hayan aprobado medidas por fuera de este ámbito, como el reglamento de concursos para adjuntos, asociados y titulares, entre otras”, señalaron en Adiunt. También cuestionaron “el ingreso de la Policía a la Universidad”, advirtieron sobre “deudas salariales y demoras en los pagos” y plantearon “la situación de ASUNT”.