Por salarios y presupuesto: en la UNT se preparan para una nueva semana de paro

“Tras la Quinta Marcha Federal Universitaria, damos continuidad al plan de lucha frente al deterioro de nuestros salarios y las dificultades presupuestarias que afectan las condiciones de enseñanza, investigación y extensión. La defensa de la universidad pública requiere respuestas concretas a las demandas que la comunidad universitaria viene sosteniendo en las aulas y en las calles”, señaló Adiunt. Y advirtió que “la semana de huelga coincidirá, el 28 de octubre y el 3 de noviembre, con las jornadas de paro nacional convocadas por FATUN para el sector no docente, en una confluencia de los reclamos salariales y presupuestarios”. “Desde Adiunt llamamos a fortalecer la participación y la organización colectiva para exigir al Gobierno nacional respuestas a nuestras demandas”, añadieron desde la entidad gremial.