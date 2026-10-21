Nicolás Occhiato abrió su corazón y habló del dolor por la muerte de su abuela: "Todavía no lo superé"

Conce era muy querida por la audiencia de Luzu, donde el cariño entre abuela y nieto traspasaba la pantalla. Sin embargo, desde su partida, Occhiato no había logrado hablar abiertamente de su pérdida sin quebrarse. Ahora, en una entrevista con Diego Leuco para su nuevo programa LAB, de Resumido, decidió compartir sus sentimientos.