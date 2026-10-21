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Nicolás Occhiato abrió su corazón y habló del dolor por la muerte de su abuela: "Todavía no lo superé"

A casi tres meses de su fallecimiento, el conductor de Nadie Dice Nada recordó el vínculo que los unía, contó cómo siente su presencia y reveló cuál fue la enseñanza más importante que le dejó.

Nicolás Occhiato abrió su corazón y habló del dolor por la muerte de su abuela: Todavía no lo superé
Por Redacción Espectáculos Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • En una entrevista con Diego Leuco, Nicolás Occhiato confesó que aún no superó el dolor por la muerte de su abuela Conce, ocurrida hace casi tres meses por su estrecho lazo.
  • Conce era una figura muy querida en Luzu TV. Occhiato relató que sobrelleva el duelo conservando objetos de ella y visitando a su abuelo Vitorio cada domingo.
  • El testimonio visibiliza el proceso de duelo del productor ante su comunidad y resalta las enseñanzas de vida de un personaje entrañable para el streaming.
Resumen generado con IA

Nico Occhiato abrió su corazón y se animó a hablar de uno de los dolores más profundos de su vida: la muerte de su abuela Conce, con quien tenía una relación muy cercana. 

A casi tres meses de su fallecimiento, el conductor reconoció que todavía atraviesa el duelo y que encuentra en los recuerdos y en los pequeños gestos cotidianos una forma de mantener vivo el vínculo.

Conce era muy querida por la audiencia de Luzu, donde el cariño entre abuela y nieto traspasaba la pantalla. Sin embargo, desde su partida, Occhiato no había logrado hablar abiertamente de su pérdida sin quebrarse. Ahora, en una entrevista con Diego Leuco para su nuevo programa LAB, de Resumido, decidió compartir sus sentimientos.

“Creo que todavía no lo superé, siendo sincero”, admitió, conmovido, al referirse a la ausencia de su abuela.

Nico Occhiato contó cómo siente presente a su abuela Conce

Durante la charla, el conductor explicó que sigue sintiendo a Conce cerca y que conserva distintos objetos suyos en su casa para mantener vivo su recuerdo.

“La siento conmigo todo el tiempo, que no se fue y está. Ojalá me pase siempre. Tengo muchos objetos de ella en distintas partes de mi casa, hablo con ella continuamente, le pido cosas y ella se hace sentir presente”, contó.

Occhiato también recordó una de las enseñanzas que más admiraba de su abuela: su manera de disfrutar de la vida, incluso sin necesidad de tener bienes materiales.

“Para ella, el disfrute era lo principal de su vida. Eso era una enseñanza hermosa, con nada material era feliz”, expresó.

El recuerdo de Conce durante su lucha contra el cáncer

En otro tramo de la entrevista, Occhiato evocó uno de los momentos más difíciles que atravesó su abuela: cuando enfrentó un cáncer y debió someterse a quimioterapia.

“Mi abuela tuvo un cáncer muy fuerte en un momento. La recuerdo con un pañuelo en la cabeza porque se le había caído el pelo por la quimio, yendo a bailar con mi abuelo”, relató.

La imagen de Conce bailando junto a su esposo quedó entre los recuerdos que el conductor conserva de ella, incluso durante una etapa marcada por la enfermedad.

Pese al dolor por la pérdida, Occhiato mantiene una costumbre que lo une a su familia: todos los domingos visita a su abuelo Vitorio. “Si no voy, me quedo raro, como con culpa”, confesó.

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