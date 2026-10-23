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“Lamentable e innecesario”: el fuerte descargo de Emanuel Ortega tras la palabra de Julieta Prandi

El músico publicó un comunicado en Instagram luego de que la modelo hablara sobre el final de su relación, 27 días después de su casamiento. Pidió que cesen las especulaciones sobre los motivos de la ruptura, mientras continúan las versiones sobre una supuesta infidelidad.

Julieta Prandi confirmó que su separación de Emanuel Ortega es irreversible
Julieta Prandi confirmó que su separación de Emanuel Ortega es irreversible
Por Redacción Espectáculos Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Emanuel Ortega confirmó este viernes en Instagram su separación de Julieta Prandi tras 27 días de casados, pidiendo frenar las especulaciones sobre la ruptura.
  • El descargo surgió luego de que la modelo anunciara el final del matrimonio en redes sociales, en medio de trascendidos y versiones públicas sobre una supuesta infidelidad.
  • Ortega calificó el conflicto como lamentable e innecesario, buscando cerrar la polémica mediática y preservar la intimidad de las personas involucradas.
Resumen generado con IA

Emanuel Ortega rompió el silencio este viernes tras la inesperada separación de Julieta Prandi, quien había comunicado el final de la relación a través de una historia de Instagram, apenas 27 días después de haberse casado. 

Aunque inicialmente había manifestado a la prensa que no tenía nada para decir, el músico publicó un comunicado en sus redes sociales en el que cuestionó la exposición pública de los asuntos privados y pidió frenar las especulaciones.

Una amiga de Ana Paula Dutil confirmó que Emanuel Ortega le fue infiel a Julieta Prandi

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“No soy partidario, ni nunca simpaticé con la idea de utilizar una plataforma pública, cualquiera que sea, para hablar de situaciones privadas o que pertenecen a un ámbito íntimo. Mucho menos si son dolorosas”, escribió Ortega al comienzo de su mensaje, en una aparente referencia a la manera en que se hizo público el final de la pareja.

El pedido de Emanuel Ortega tras la ruptura

El músico explicó que decidió expresarse para ponerle un límite a las versiones que circularon en los últimos días. Según señaló, algunos comentarios sobre la separación no se corresponden con la realidad y resultaron dolorosos.

Julieta Prandi confirmó que su separación de Emanuel Ortega es irreversible: “Nadie se la vio venir"

Julieta Prandi confirmó que su separación de Emanuel Ortega es irreversible: “Nadie se la vio venir

“Hago esta única excepción con el fin de pedir por favor que cesen las especulaciones y versiones por demás erróneas e hirientes. Estos días me tocó escuchar algunos comentarios y versiones que nada, pero nada tienen que ver con la realidad... y eso duele”, sostuvo.

Luego confirmó el final del vínculo y dejó en claro que la forma en que se produjo la ruptura no fue la que él hubiera elegido. “Mi vínculo de pareja se terminó. Pero las formas no fueron las que yo hubiese elegido. Las decisiones ajenas son eso, ajenas, y no queda otra que aceptarlas”, expresó.

Cómo está Julieta Prandi tras su separación de Emanuel Ortega

Cómo está Julieta Prandi tras su separación de Emanuel Ortega

Finalmente, pidió respeto y comprensión tanto para él como para las personas que quedaron involucradas en la polémica. “Pido respeto y comprensión, no solo para mí, sino para las personas que se vieron injustamente involucradas en este asunto por demás lamentable e innecesario. Gracias”, concluyó.

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