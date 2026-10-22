Los 15 mandamientos que deben cumplir los montañistas

“La mejor manera de prevenir es que los montañistas tomen todos los recaudos necesarios para evitar correr riesgos innecesarios”, indicó Luciana Roda, montañista. LA GACETA consultó a la especialista y a otros senderistas sobre las precauciones que deben tomar las personas que realizan estas excursiones. Entre las recomendaciones que los propios montañistas consideran fundamentales, aparecen: