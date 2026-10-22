Los 15 mandamientos que deben cumplir los montañistas
Especialistas en montañismo elaboraron una serie de recomendaciones para reducir los riesgos durante las excursiones. Qué elementos no pueden faltar en la mochila, cómo prepararse antes de salir y cuáles son las precauciones indispensables para evitar situaciones de peligro.
Resumen para apurados
- Especialistas en montañismo difundieron en Tucumán 15 pautas clave de seguridad para prevenir extravíos y accidentes durante travesías en zonas de montaña.
- La guía surge ante la búsqueda del docente Raúl Moyano en el cerro Ñuñorco e incluye llevar mapas offline, ropa técnica, botiquín y avisar el itinerario a terceros.
- Estas pautas buscan fomentar una cultura de prevención en el senderismo para evitar rescates complejos y recordar que nunca se debe subestimar la exigencia de la montaña.
“La mejor manera de prevenir es que los montañistas tomen todos los recaudos necesarios para evitar correr riesgos innecesarios”, indicó Luciana Roda, montañista. LA GACETA consultó a la especialista y a otros senderistas sobre las precauciones que deben tomar las personas que realizan estas excursiones. Entre las recomendaciones que los propios montañistas consideran fundamentales, aparecen:
1- Descargar mapas en los dispositivos móviles para poder consultarlos sin necesidad de contar con señal de internet.
2- No realizar travesías en solitario, especialmente en lugares de difícil acceso o recorridos de alta exigencia.
3- Averiguar si a lo largo del recorrido existen lugares donde abastecerse de agua. Si no los hay, llevar una provisión suficiente para toda la excursión, con una reserva adicional.
4- Llevar un silbato para utilizarlo como señal de auxilio en caso de emergencia.
5- Contar con celulares o radios que permitan comunicarse. En lo posible, transportar baterías adicionales o cargadores portátiles.
6- Tener en la mochila una manta térmica para protegerse del frío en situaciones de emergencia.
7- Siempre portar un encendedor o algún otro elemento adecuado para encender fuego, únicamente donde esté permitido y pueda hacerse sin riesgo de incendio.
8- Contar con una linterna y baterías de repuesto, preferentemente un modelo frontal que permita mantener las manos libres.
9- Sin importar el clima, incluir en la mochila ropa de abrigo, como un buzo de micropolar y una campera rompeviento, además de protección contra la lluvia.
10- Llevar uno o dos pares de medias de repuesto para poder cambiarse si se mojan.
11- Contar con guantes y bastones de trekking, según las características y exigencias del recorrido.
12- Portar un pequeño botiquín de primeros auxilios con medicamentos personales, gasas, vendas y desinfectantes.
13- Informar a familiares o allegados qué lugar se recorrerá, cuál será el itinerario previsto y a qué hora se estima regresar. Siempre que sea posible, comunicar la ubicación durante la travesía.
14- Investigar previamente las características, dificultades y condiciones del recorrido. Consultar mapas, pronósticos meteorológicos y recomendaciones de personas que conozcan la zona.
15- Recordar que el exceso de confianza es uno de los principales enemigos de cualquier montañista. Nunca subestimar las dificultades de la montaña.