Seguridad

Los 15 mandamientos que deben cumplir los montañistas

Especialistas en montañismo elaboraron una serie de recomendaciones para reducir los riesgos durante las excursiones. Qué elementos no pueden faltar en la mochila, cómo prepararse antes de salir y cuáles son las precauciones indispensables para evitar situaciones de peligro.

Especialistas en montañismo elaboraron una serie de recomendaciones para reducir los riesgos durante las excursiones.
Especialistas en montañismo elaboraron una serie de recomendaciones para reducir los riesgos durante las excursiones.
Gustavo Rodríguez
Por Gustavo Rodríguez Hace 4 Hs

Resumen para apurados

  • Especialistas en montañismo difundieron en Tucumán 15 pautas clave de seguridad para prevenir extravíos y accidentes durante travesías en zonas de montaña.
  • La guía surge ante la búsqueda del docente Raúl Moyano en el cerro Ñuñorco e incluye llevar mapas offline, ropa técnica, botiquín y avisar el itinerario a terceros.
  • Estas pautas buscan fomentar una cultura de prevención en el senderismo para evitar rescates complejos y recordar que nunca se debe subestimar la exigencia de la montaña.
Resumen generado con IA

“La mejor manera de prevenir es que los montañistas tomen todos los recaudos necesarios para evitar correr riesgos innecesarios”, indicó Luciana Roda, montañista. LA GACETA consultó a la especialista y a otros senderistas sobre las precauciones que deben tomar las personas que realizan estas excursiones. Entre las recomendaciones que los propios montañistas consideran fundamentales, aparecen:

1- Descargar mapas en los dispositivos móviles para poder consultarlos sin necesidad de contar con señal de internet.

2- No realizar travesías en solitario, especialmente en lugares de difícil acceso o recorridos de alta exigencia.

3- Averiguar si a lo largo del recorrido existen lugares donde abastecerse de agua. Si no los hay, llevar una provisión suficiente para toda la excursión, con una reserva adicional.

4- Llevar un silbato para utilizarlo como señal de auxilio en caso de emergencia.

5- Contar con celulares o radios que permitan comunicarse. En lo posible, transportar baterías adicionales o cargadores portátiles.

Quién es Raúl Moyano, el docente tucumano desaparecido en el Ñuñorco que nunca se queda quieto

Quién es Raúl Moyano, el docente tucumano desaparecido en el Ñuñorco que nunca se queda quieto

6- Tener en la mochila una manta térmica para protegerse del frío en situaciones de emergencia.

7- Siempre portar un encendedor o algún otro elemento adecuado para encender fuego, únicamente donde esté permitido y pueda hacerse sin riesgo de incendio.

8- Contar con una linterna y baterías de repuesto, preferentemente un modelo frontal que permita mantener las manos libres.

9- Sin importar el clima, incluir en la mochila ropa de abrigo, como un buzo de micropolar y una campera rompeviento, además de protección contra la lluvia.

10- Llevar uno o dos pares de medias de repuesto para poder cambiarse si se mojan.

11- Contar con guantes y bastones de trekking, según las características y exigencias del recorrido.

Luciana Roda, montañista. Luciana Roda, montañista.

12- Portar un pequeño botiquín de primeros auxilios con medicamentos personales, gasas, vendas y desinfectantes.

13- Informar a familiares o allegados qué lugar se recorrerá, cuál será el itinerario previsto y a qué hora se estima regresar. Siempre que sea posible, comunicar la ubicación durante la travesía.

14- Investigar previamente las características, dificultades y condiciones del recorrido. Consultar mapas, pronósticos meteorológicos y recomendaciones de personas que conozcan la zona.

15- Recordar que el exceso de confianza es uno de los principales enemigos de cualquier montañista. Nunca subestimar las dificultades de la montaña.

La búsqueda de Raúl Moyano: el Ñuñorco, un cerro que traiciona al más experimentado

La búsqueda de Raúl Moyano: el Ñuñorco, un cerro que traiciona al más experimentado
Temas Raúl Alfredo Moyano Tucumáncerro Ñuñorco
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Frías Silva: “Señalizamos los senderos, pero los carteles son robados o vandalizados”

Frías Silva: “Señalizamos los senderos, pero los carteles son robados o vandalizados”

Lo más popular
Demandó a su vecina por humedad, reclamó $800.000 y la Justicia le dio una sorpresa inesperada
1

Demandó a su vecina por humedad, reclamó $800.000 y la Justicia le dio una sorpresa inesperada

Cámara de Diputados: los tucumanos se dividieron en las votaciones durante una extensa sesión
2

Cámara de Diputados: los tucumanos se dividieron en las votaciones durante una extensa sesión

Despliegan obras de emergencia en las rutas del NOA bajo la lupa de los usuarios
3

Despliegan obras de emergencia en las rutas del NOA bajo la lupa de los usuarios

Nueva traba en el caso de la agresión a Patricio Ledezma en Tafí del Valle
4

Nueva traba en el caso de la agresión a Patricio Ledezma en Tafí del Valle

Cronograma del GP de Estados Unidos: cuándo corre Colapinto y a qué hora ver las prácticas libres
5

Cronograma del GP de Estados Unidos: cuándo corre Colapinto y a qué hora ver las prácticas libres

Ranking notas premium
Distinguen a una cardióloga tucumana por una investigación que llegará a Chicago
1

Distinguen a una cardióloga tucumana por una investigación que llegará a Chicago

Los tucumanos viven hasta dos años y medio menos por el aire que respiran
2

Los tucumanos viven hasta dos años y medio menos por el aire que respiran

Jaldo en la conducción, Manzur en la presidencia: ¿qué pasará con el PJ de Tucumán?
3

Jaldo en la conducción, Manzur en la presidencia: ¿qué pasará con el PJ de Tucumán?

Usura y extorsión en barrio Sur: un caso que descubrió un violento sistema
4

Usura y extorsión en barrio Sur: un caso que descubrió un violento sistema

Un paraguas para resistir las inclemencias del tiempo electoral
5

Un paraguas para resistir las inclemencias del tiempo electoral

Más Noticias
Condenaron a los pilotos que transportaban 364 kilos de cocaína en una avioneta que cayó a 50 kilómetros de Tucumán

Condenaron a los pilotos que transportaban 364 kilos de cocaína en una avioneta que cayó a 50 kilómetros de Tucumán

Búsqueda de Raúl Moyano: “El Nuñorco es un cerro muy inclinado, con mucho precipicio”

Búsqueda de Raúl Moyano: “El Nuñorco es un cerro muy inclinado, con mucho precipicio”

Girvau defendió el operativo de búsqueda de Raúl Moyano : “Tenemos un protocolo, pero aceptamos sugerencias para mejorarlo”

Girvau defendió el operativo de búsqueda de Raúl Moyano : “Tenemos un protocolo, pero aceptamos sugerencias para mejorarlo”

Búsqueda de Raúl Moyano: Girvau defendió los operativos y habló de posibles cambios en el protocolo

Búsqueda de Raúl Moyano: Girvau defendió los operativos y habló de posibles cambios en el protocolo

El caso Moyano abrió el debate: ¿Tucumán está preparada para el montañismo?

El caso Moyano abrió el debate: ¿Tucumán está preparada para el montañismo?

Faster and Furious, el paquete promocional de éxtasis que la Justicia encontró en una red interprovincial

"Faster and Furious", el paquete promocional de éxtasis que la Justicia encontró en una red interprovincial

Nueva traba en el caso de la agresión a Patricio Ledezma en Tafí del Valle

Nueva traba en el caso de la agresión a Patricio Ledezma en Tafí del Valle

¿Saldrá a la luz el móvil del femicidio de Érika Antonella Álvarez?

¿Saldrá a la luz el móvil del femicidio de Érika Antonella Álvarez?

Comentarios