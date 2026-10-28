Diputados ratificó la reforma del Banco Central y busca avanzar con la sanción definitiva

Durante el plenario de las comisiones de Finanzas y Presupuesto y Hacienda, que presidieron los diputados nacionales de La Libertad Avanza Santiago Pauli y Bertie Benegas Lynch, respectivamente, se emitió dictamen al proyecto que promueve la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA). Con 44 firmas de un total de 69 presentes, se ratificaron así las modificaciones que introdujo el Senado de la Nación en el texto, respecto del mecanismo de designación y remoción de las autoridades de dicho organismo.