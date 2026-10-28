Diputados ratificó la reforma del Banco Central y busca avanzar con la sanción definitiva

Resumen para apurados
- Comisiones de Diputados dictaminaron a favor de la reforma del Banco Central con cambios del Senado, buscando avanzar hacia su sanción definitiva para dotarlo de autonomía.
- El texto, aprobado con cambios por el Senado tras la media sanción de agosto, exige aval de la Cámara alta para nombrar o remover directores y fija mandatos de seis años.
- De aprobarse en el recinto, la norma prohibirá al Central financiar al Tesoro y emitir para cubrir gastos estatales, priorizando la preservación del valor del peso.
Durante el plenario de las comisiones de Finanzas y Presupuesto y Hacienda, que presidieron los diputados nacionales de La Libertad Avanza Santiago Pauli y Bertie Benegas Lynch, respectivamente, se emitió dictamen al proyecto que promueve la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA). Con 44 firmas de un total de 69 presentes, se ratificaron así las modificaciones que introdujo el Senado de la Nación en el texto, respecto del mecanismo de designación y remoción de las autoridades de dicho organismo.
La reforma incorpora un nuevo artículo que establece que "el presidente, vicepresidente y directores serán designados por acuerdo del Senado por el voto de la mayoría absoluta de sus miembros". Además, los directores tendrán un mandato de seis años. En cuanto a la remoción de las autoridades, el texto establece que la eventual remoción por parte del Poder Ejecutivo Nacional (PEN) deberá contar con la aprobación del Senado por mayoría absoluta.
La diputada nacional Silvana Giudici (LLA) ratificó la “voluntad del bloque de llevar al recinto la corrección que viene del Senado y poder darle sanción definitiva a la reforma del Banco Central que, entre otras cosas, plantea como objetivo primario preservar el valor de la moneda”. “Creemos que las instituciones en la Argentina tienen que tener estabilidad y firmeza, y una Carta Orgánica que exprese, claramente, cuáles son los objetivos”, señaló.
En el mismo bloque, Gino Visconti, remarcó que “el Banco Central se convirtió en la caja de la política, ya que cuando faltaba plata se imprimía y cuando sobraba gastos, se imprimía. Y, la cuenta, la pagó siempre el mismo, el trabajador, el jubilado y el comerciante. Hoy, venimos a terminar con eso”.
“La misión principal del Banco Central pasa a ser una sola, preservar el valor de nuestra moneda, donde se terminan los adelantos transitorios al tesoro, se prohíbe que el Banco Central compre deuda del Estado en forma directa, se prohíben las letras intransferibles y se terminan las ganancias contables que se giraban al Tesoro para gastarlos como si fuera plata real. En criollo, el Banco Central deja de ser el cajero automático de los gobiernos”, ratificó el legislador de La Libertad Avanza.
Con respecto a las modificaciones que realizó el Senado, Visconti afirmó que “los cambios no debilitan la reforma, sino que la van a fortalecer”, y en esa misma línea, ponderó que “los ejes centrales del proyecto que aprobó esta Cámara están intactos, lo que el Senado agregó es más institucionalidad y más independencia”.
Luego, Eduardo Falcone, del MID, informó que “sostengo mi opinión sobre que el directorio tiene que ser federal como lo prevé la Constitución Nacional, pero estoy de acuerdo con igualar las condiciones de designación y remoción de los directores”.
En representación de Unión por la Patria, Kelly Olmos, al darle “la bienvenida” a la modificación del Senado afirmó que “es muy importante la salud de la economía, tener moneda y que esté fortalecida, pero pensamos que lo más importante es la salud y el bienestar de todo el pueblo argentino. Entonces, para nosotros, la política monetaria tiene que ser aquella que se subordina al bienestar de todos los argentinos”.
Por último, Agustín Rossi (UxP) expresó que “pensar que en un país como Argentina, la política monetaria puede funcionar de una manera distinta a los objetivos de la política económica es un sinsentido, así que celebro la decisión del Senado de ordenar, al menos, parlamentariamente este mal proyecto de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central”
El pasado 27 de agosto la Cámara de Diputados le dio media sanción al proyecto en una sesión especial. Luego, el 24 de septiembre, el Senado aprobó la norma, pero con modificaciones.
Al inicio de la reunión conjunta, los legisladores avalaron el nombramiento del diputado nacional de Unión por la Patria, Carlos Castagneto, para ocupar la presidencia primera de la comisión de Presupuesto y Hacienda, informó Diputados.