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El Gobierno nacional volvió a defender la gestión del oro en el Banco Central

El vocero presidencial dijo que la Auditoría General de la Nación realizó una “politización” del tema.

RESPUESTA. “El Gobierno no especuló”, manifestó Adrián Ravier.
RESPUESTA. “El Gobierno no especuló”, manifestó Adrián Ravier.
Hace 5 Hs

En medio de la polémica por el oro y las pérdidas de más de US$ 1.000 millones, el Gobierno defendió la gestión del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y acusó a la Auditoría General de la Nación (AGN) de hacer una “politización”.

El vocero presidencial, Adrián Ravier, sostuvo que el equipo económico realizó un arduo trabajo “para ordenar la hoja de balance”. “Podemos decir que estamos logrando recuperar una moneda sana”, precisó en su habitual conferencia de prensa. En ese sentido, defendió la postura del BCRA en la cobertura que realizó en el oro y afirmó que “no es un error tomar una cobertura”. “Las posiciones de oro del BCRA son positivas, de US$ 2.500 millones”, explicó y agregó que hoy en día se registra “mucha volatilidad” en el precio del metal, por lo que “no está mal tomar un seguro o una cobertura para protegerse”.

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“Con el diario del lunes es fácil decir que el Banco Central perdió dinero con la cobertura, pero un año atrás no podíamos saber que el precio del oro iba a subir más de un 60%”, cuestionó el funcionario.

Por último, Ravier criticó a la AGN y la acusó de generar una “politización” dado que habla de especulación y cobertura. “O es una cosa o es la otra. El Gobierno no especuló y por eso se cubrió con un seguro”, sentenció.

La polémica surgió la semana pasada, cuando el organismo público comentó que el BCRA había incurrido en pérdidas debido a una especulación con el precio internacional del oro.

En concreto, esa pérdida ascendió hasta los $1,5 billones, compuesta por US$ 960 millones del resultado negativo de las operaciones y US$ 62,8 millones correspondientes a primas de opciones. Es por eso que el organismo estatal argumentó que el BCRA realizó operaciones financieras “especulando con una determinada trayectoria” para el precio internacional del oro. “Erró en el cálculo y arrojó una pérdida de US$ 1.023 millones, según surge de las registraciones contables”, dijo Juan Manuel Olmos, presidente de la AGN.

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Agregó, además, que desde que se auditan los estados contables del Central, “nunca se había registrado una pérdida de esta magnitud”, ni tampoco la utilización de las reservas físicas de oro para transacciones de riesgo”.

La entidad que preside Santiago Bausili salió a defender su postura: “(La operación) refleja el efecto combinado de la evolución del precio del metal y de las operaciones de cobertura financiera que la entidad aplica de manera habitual sobre el total de sus tenencias en este activo”.

Organismo de control externo

La AGN como organismo de control externo del sector público nacional y en línea con el resto de los auditores, aprobó los estados contables del Central para el período 2025 que tuvieron un resultado récord en la historia del BCRA y el incremento patrimonial más alto en los últimos 20 años, comunicó la entidad.

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“Como queda en evidencia, la actual conducción de la Auditoría General de la Nación se encuentra abocada a desprestigiar a la conducción del Banco Centra, con fines puramente políticos. El desvío de las funciones de la AGN por motivos políticos socava la institucionalidad de la entidad”, continuó. Asimismo, remarcó: “es claro en su último comunicado en el que se menciona a las operaciones citadas como operaciones de cobertura, pero a la hora de sintetizar la información se las caracteriza como especulativas. Una operación financiera no puede ser de cobertura y especulativa a la vez. Esto mismo ya ocurrió con el tema del movimiento del oro donde la AGN publicó una carta donde eligió las palabras cuidadosamente para no faltar a la verdad, pero tampoco contribuir al esclarecimiento de los hechos, cuando contaba con toda la información para hacerlo”.

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