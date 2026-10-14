El Gobierno nacional volvió a defender la gestión del oro en el Banco Central

“Como queda en evidencia, la actual conducción de la Auditoría General de la Nación se encuentra abocada a desprestigiar a la conducción del Banco Centra, con fines puramente políticos. El desvío de las funciones de la AGN por motivos políticos socava la institucionalidad de la entidad”, continuó. Asimismo, remarcó: “es claro en su último comunicado en el que se menciona a las operaciones citadas como operaciones de cobertura, pero a la hora de sintetizar la información se las caracteriza como especulativas. Una operación financiera no puede ser de cobertura y especulativa a la vez. Esto mismo ya ocurrió con el tema del movimiento del oro donde la AGN publicó una carta donde eligió las palabras cuidadosamente para no faltar a la verdad, pero tampoco contribuir al esclarecimiento de los hechos, cuando contaba con toda la información para hacerlo”.