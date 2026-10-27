Bancos cerrados en noviembre: el BCRA confirmó cinco días sin atención por la visita del Papa

Resumen para apurados
- El BCRA confirmó que los bancos de todo el país cerrarán cinco días consecutivos, del 6 al 10 de noviembre de 2026, por el Día del Bancario y la visita del papa León XIV.
- El cronograma une el feriado gremial del 6 con el fin de semana y dos días festivos vinculados a la llegada papal, según dispuso la Comunicación A 8487/2026 del Banco Central.
- Las entidades instan a anticipar trámites presenciales, aunque cajeros automáticos, transferencias y plataformas digitales funcionarán de manera habitual durante el receso.
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) confirmó cinco días consecutivos sin atención bancaria presencial durante noviembre de 2026. El cronograma comenzará el viernes 6, por el Día del Trabajador Bancario, y se extenderá hasta el martes 10, con el fin de semana y dos jornadas de feriados vinculados con la visita del papa León XIV.
La medida combina el cierre habitual de las sucursales durante el fin de semana con el feriado nacional del lunes 9 de noviembre y el feriado bancario del martes 10, dispuesto por el BCRA mediante la Comunicación A 8487/2026. Por ese motivo, los clientes deberán anticipar los trámites que requieran atención por ventanilla.
Qué días no abrirán los bancos en noviembre de 2026
El calendario de noviembre establece cinco jornadas consecutivas sin atención presencial en las entidades financieras de todo el país:
Viernes 6 de noviembre: Día del Trabajador Bancario.
Sábado 7 de noviembre: cierre habitual de fin de semana.
Domingo 8 de noviembre: cierre habitual de fin de semana.
Lunes 9 de noviembre: feriado nacional por la visita del papa León XIV.
Martes 10 de noviembre: feriado bancario en todo el país.
La atención habitual se reanudará el miércoles 11 de noviembre, aunque en la provincia de Buenos Aires habrá un feriado específico por la visita papal. Por eso, quienes necesiten operar en sucursales bonaerenses deberán consultar previamente con su entidad financiera.
Qué operaciones se podrán hacer durante los días sin bancos
Aunque las sucursales permanezcan cerradas, los clientes podrán seguir utilizando los principales canales electrónicos para realizar operaciones cotidianas.
Entre los servicios disponibles estarán:
Extracciones de efectivo en cajeros automáticos.
Transferencias bancarias.
Consultas de saldos y movimientos mediante home banking o aplicaciones móviles.
Pagos con tarjetas de débito y crédito.
Operaciones con billeteras virtuales.
Pago de servicios y compras mediante medios electrónicos.
Algunas operaciones que requieren procesamiento bancario podrían acreditarse el siguiente día hábil. Por eso, se recomienda anticipar los pagos y trámites que dependan de la atención presencial.
Qué pasará con los bancos el miércoles 11 de noviembre
El calendario de feriados por la visita de León XIV también contempla el miércoles 11 de noviembre como feriado en la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, esa disposición tiene un alcance territorial específico y no constituye un feriado bancario general para todo el país.
En consecuencia, los clientes de esa provincia deberán consultar los horarios y las condiciones de atención anunciados por sus bancos para conocer cómo funcionarán las sucursales durante esa jornada.
Cuándo volverán a cerrar los bancos en noviembre
Después de los feriados vinculados con la visita papal, el calendario bancario contempla otra jornada sin atención presencial: el lunes 23 de noviembre, por el feriado del Día de la Soberanía Nacional.
Durante esa fecha, los usuarios podrán continuar operando a través de cajeros automáticos, aplicaciones bancarias y otros canales digitales, mientras que las sucursales permanecerán cerradas.