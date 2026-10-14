El Banco Central realizó la mayor compra de dólares desde julio

Especialistas del mercado señalaron que la evolución de estas intervenciones oficiales responde de manera directa a la interacción entre la oferta de divisas en el mercado y la demanda privada de dólares. En el escenario actual, el incremento en la disponibilidad de moneda extranjera le permite al BCRA absorber una mayor proporción de fondos sin la necesidad de generar presiones adicionales sobre el tipo de cambio.