Alfaro defendió la reelección de Jaldo: "No existen obstáculos para su candidatura"

Resumen para apurados
- Germán Alfaro afirmó en Tucumán que el gobernador Osvaldo Jaldo está habilitado constitucionalmente para buscar su reelección en 2027, al descartar impedimentos legales.
- El respaldo cita el artículo 90 provincial y diferencia a Jaldo de Manzur, aclarando que su interinato previo no cuenta como un período completo al frente del Ejecutivo.
- El pronunciamiento busca blindar la candidatura oficialista de cara a 2027 y desactivar eventuales impugnaciones judiciales ante la Corte Suprema por reelecciones consecutivas.
Germán Alfaro, presidente del Partido por la Justicia Social (PJS) y aliado político del gobernador Osvaldo Jaldo, se pronunció a favor de la posibilidad de que el mandatario busque la reelección en 2027. Sostuvo que no existen impedimentos constitucionales para una nueva candidatura y planteó que su situación es diferente de la que protagonizó Juan Manzur en las elecciones provinciales de 2023.
El planteo se apoya en el artículo 90 de la Constitución de Tucumán, que establece que el gobernador y el vicegobernador duran cuatro años en sus funciones y pueden ser reelectos por un período consecutivo. La misma disposición contempla específicamente que quien haya completado dos períodos consecutivos como vicegobernador puede luego ser elegido gobernador y aspirar a una reelección.
Desde esa interpretación, Alfaro consideró que Jaldo está habilitado para competir nuevamente. El actual mandatario fue vicegobernador durante los períodos 2015-2019 y 2019-2023 y asumió como gobernador para el mandato 2023-2027. Por lo tanto, una eventual victoria en las próximas elecciones significaría, según el análisis del ex intendente, su segundo período consecutivo como titular del Poder Ejecutivo.
“Desde el punto de vista técnico y formal, es evidente que el gobernador Jaldo puede ser reelecto gobernador en el año 2027”, afirmó Alfaro. En esa línea, sostuvo que el texto constitucional tucumano no contempla una reelección indefinida, sino que permite al gobernador acceder a un segundo mandato consecutivo.
La diferencia con Manzur
Uno de los puntos centrales del argumento de Alfaro pasa por diferenciar la situación de Jaldo de la candidatura de Manzur a vicegobernador en 2023, que terminó bajo análisis de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Según planteó, Manzur había cumplido dos períodos como vicegobernador -entre 2007 y 2015- y posteriormente otros dos como gobernador, entre 2015 y 2023. Jaldo, en cambio, acumula dos mandatos como vicegobernador y actualmente transita su primero como gobernador. “Jaldo se encuentra en la misma situación en la que estuvo Manzur en el año 2019, cuando fue reelegido efectivamente gobernador y cumplió ese mandato”, argumentó.
Alfaro también se detuvo en uno de los puntos que podrían alimentar una eventual controversia judicial: el período en el que Jaldo quedó a cargo del Poder Ejecutivo mientras Manzur tomó licencia para desempeñarse como jefe de Gabinete de la Nación.
El dirigente rechazó que aquel lapso pueda ser considerado como un mandato de Jaldo. Recordó que Manzur no renunció a la Gobernación, sino que permaneció formalmente en el cargo y retomó sus funciones en febrero de 2023. Durante su ausencia, sostuvo, Jaldo ejerció el Poder Ejecutivo de manera interina en su condición de vicegobernador.
Además, Alfaro argumentó que durante esa etapa Jaldo tampoco habría ejercido un poder equivalente al de un gobernador titular, debido a la influencia que Manzur conservaba sobre la política provincial desde la Jefatura de Gabinete nacional. Como ejemplo, señaló que el entonces vicegobernador continuó trabajando con un gabinete conformado durante la gestión de Manzur.
Por esos motivos, concluyó que “tanto desde el plano estrictamente formal y técnico, como del plano concreto de la realidad, no existen obstáculos” para que Jaldo vuelva a presentarse como candidato a gobernador en 2027.