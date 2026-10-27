Alfaro defendió la reelección de Jaldo: "No existen obstáculos para su candidatura"

Germán Alfaro, presidente del Partido por la Justicia Social (PJS) y aliado político del gobernador Osvaldo Jaldo, se pronunció a favor de la posibilidad de que el mandatario busque la reelección en 2027. Sostuvo que no existen impedimentos constitucionales para una nueva candidatura y planteó que su situación es diferente de la que protagonizó Juan Manzur en las elecciones provinciales de 2023.