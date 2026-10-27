“Desesperados”: Gerónimo Vargas Aignasse cruzó a la oposición por la demanda contra la reelección de Osvaldo Jaldo

Vargas Aignasse cuestionó la presentación judicial contra la reelección de Jaldo

Sostuvo que existen fundamentos para objetar la competencia originaria de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. “Demandar a una provincia e invocar el principio republicano no habilita automáticamente esa instancia excepcional. La organización de las instituciones provinciales pertenece, como regla, al derecho público local. Los tribunales tucumanos pueden examinar cuestiones federales, con eventual revisión posterior de la Corte nacional. Respetar ese recorrido también es respetar la Constitución”, explicó.