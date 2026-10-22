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Messi entra en una lista de lujo: las estrellas del deporte que recibieron el Princesa de Asturias

El astro rosarino será el primer deportista argentino en obtener este galardón. Fue elegido entre 27 candidaturas de 12 países.

LEYENDAS. Lionel Messi se suma a Eliud Kipchoge y Serena Williams en la lista de ganadores del Premio Princesa de Asturias de los Deportes.
LEYENDAS. Lionel Messi se suma a Eliud Kipchoge y Serena Williams en la lista de ganadores del Premio Princesa de Asturias de los Deportes.
Por Redacción Deportes Hace 4 Hs

Resumen para apurados

  • Lionel Messi recibirá mañana en España el Premio Princesa de Asturias de los Deportes por su brillante trayectoria deportiva y su labor solidaria.
  • El jurado eligió al astro rosarino entre 27 candidaturas globales, sumándolo a una lista histórica que integran leyendas como Serena Williams y Eliud Kipchoge.
  • Messi se convertirá en el primer deportista argentino en ganar este prestigioso galardón, consolidando un legado que trasciende el fútbol internacional.
Resumen generado con IA

Mañana, a las 13.30 de la Argentina, Lionel Messi escribirá una página inédita para el deporte nacional. El capitán se convertirá en el primer deportista argentino en recibir el Premio Princesa de Asturias de los Deportes, uno de los reconocimientos más prestigiosos del mundo de habla hispana.

El rosarino se impuso entre 27 candidaturas de 12 países. El jurado, presidido por la nadadora paralímpica Teresa Perales, ganadora de este mismo premio en 2021, valoró su talento, su trayectoria y su labor solidaria en favor de la educación y la salud de los chicos más vulnerables.

Los números respaldan la elección. Messi es el futbolista con más títulos de la historia, con 47 trofeos que incluyen cuatro Champions League, diez Ligas de España y el Mundial de Qatar 2022, además de ocho Balones de Oro.

Un club exclusivo

El capitán recibirá la posta de Serena Williams, la última ganadora. Antes que ellos fueron distinguidos figuras como el maratonista keniata Eliud Kipchoge, la española Carolina Marín, el piloto Carlos Sainz, la esquiadora Lindsey Vonn y los All Blacks.

Los premios nacieron en 1981 con el nombre de Príncipe de Asturias y cambiaron de denominación en 2014. Los entrega la heredera al trono de España, hoy la princesa Leonor, en el Teatro Campoamor de Oviedo.

El galardón incluye una escultura del artista español Joan Miró, un diploma, una insignia y 50.000 euros. Para Messi, que suma reconocimientos de todo tipo, será uno de los pocos que distingue tanto lo que hizo dentro de la cancha como fuera de ella.

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