Video: el gesto de Antonela Roccuzzo que le permitió a un niño cumplir su sueño con Messi
Antonela Roccuzzo se volvió viral por su gesto con un nene que quería conseguir el autógrafo de Lionel Messi en Oviedo. La rosariba intervino cuando un guardaespaldas frenó al pequeño y le permitió acercarse a su ídolo.
Resumen para apurados
- En Oviedo, Antonela Roccuzzo intervino ante la seguridad para que un niño lograra el autógrafo de Lionel Messi durante los Premios Princesa de Asturias.
- El menor fue frenado por un custodio al salir del hotel, pero Roccuzzo advirtió la situación e indicó que lo dejaran pasar para firmar sus botines.
- El video se viralizó en redes sociales, donde destacaron la empatía de la empresaria y la cercanía del capitán argentino con sus fanáticos.
Antonela Roccuzzo protagonizó una emotiva escena junto a Lionel Messi durante la entrega del Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026. La empresaria advirtió que un pequeño fanático intentaba acercarse al futbolista y tuvo un gesto que le permitió cumplir su sueño: conseguir el autógrafo de su ídolo.
El episodio ocurrió en Oviedo, España, cuando la pareja salió del Hotel de la Reconquista rumbo al Palacio de los Deportes, rodeada por un importante operativo de seguridad. Afuera, cientos de seguidores esperaban la oportunidad de saludar al capitán de la Selección argentina. En medio de la multitud, un niño consiguió acercarse, pero un guardaespaldas le impidió avanzar.
Qué hizo Antonela Roccuzzo cuando vio al nene que quería conocer a Messi
La situación cambió cuando Antonela Roccuzzo advirtió lo que estaba pasando. Al ver que el pequeño intentaba llegar hasta el futbolista, le hizo señas al integrante del equipo de seguridad para que lo dejara continuar.
El niño llevaba unos botines en las manos y tenía un objetivo claro: acercarse a Lionel Messi y conseguir su firma. Gracias a la intervención de la rosarina, finalmente pudo llegar hasta el astro argentino y obtener el autógrafo que buscaba.
La escena llamó la atención por la espontaneidad del gesto de la empresaria, que intervino para que el pequeño tuviera la oportunidad de encontrarse con su ídolo en medio de un contexto marcado por la seguridad y la presencia de numerosos fanáticos.
La reacción en las redes sociales al gesto de Antonela Roccuzzo
El episodio se difundió rápidamente en las redes sociales, donde numerosos usuarios destacaron la actitud de Antonela Roccuzzo y su intervención para que el niño pudiera acercarse a Messi. Los comentarios resaltaron su empatía y la importancia de un gesto que, aunque breve, significó una experiencia inolvidable para el pequeño fanático.
La escena también volvió a poner el foco en el vínculo que Lionel Messi mantiene con sus seguidores, que suelen buscar una fotografía, un saludo o una firma como recuerdo de sus encuentros con el futbolista.
Lionel Messi recibió el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026
El episodio tuvo lugar durante la visita de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo a Oviedo, en el marco de la entrega del Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026.
La presencia del futbolista generó una gran expectativa entre sus admiradores, que se acercaron para intentar verlo de cerca. En ese escenario, el gesto de Antonela con el niño se convirtió en uno de los momentos más comentados de la jornada y trascendió el encuentro para circular entre los usuarios de las redes sociales.