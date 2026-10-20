MasterChef Celebrity: el ingrediente que complicó a Morena Beltrán y la dejó fuera de la competencia

Resumen para apurados
- Morena Beltrán fue eliminada este lunes de MasterChef Celebrity en Telefe tras fallar en la cocción de una milanesa de mondongo en un mano a mano con Julieta Nair Calvo.
- En una gala con 11 participantes bajo delantal negro, el jurado criticó la textura gomosa de su plato. La periodista se convirtió en la tercera eliminada del certamen.
- Pese al afecto de sus compañeros y la opción de volver en un repechaje, Beltrán descartó regresar al ciclo culinario por tener vacaciones programadas con su pareja.
La noche de este lunes en MasterChef Celebrity estuvo marcada por la tensión y la emoción con la salida de Morena Beltrán, la tercera eliminada del certamen culinario conducido por Wanda Nara. La reconocida periodista deportiva finalizó su participación tras tres semanas en competencia, luego de no poder superar una compleja prueba gastronómica que la enfrentó cara a cara con la actriz Julieta Nair Calvo.
En una gala de eliminación donde 11 participantes vistieron el delantal negro, la consigna exigió trabajar con mondongo como ingrediente estrella. La presión del reloj y la exigencia de los chefs Damián Betular, Germán Martitegui y Maru Botana pusieron a prueba la astucia de figuras como Mike Amigorena, Diego Ramos, Campi, Nazareno Casero, Lizy Tagliani, Grego Rossello, Sebastián Presta, Edith Hermida y Josefina "China" Ansa.
Frente al desafío, la comunicadora decidió arriesgar con una milanesa de mondongo acompañada por huevo frito y puré de papas. Aunque reconoció desde el inicio la dificultad de la vianda, buscó conquistar el paladar de las autoridades del certamen con una propuesta clásica de la cocina hogareña.
Un fallo en la milanesa y las severas correcciones del jurado
Al momento de la degustación, las devoluciones dejaron en evidencia las deficiencias técnicas de la elaboración. Germán Martitegui advirtió que la proteína resultaba muy compleja para ese tipo de cocción y, aunque elogió el punto del puré y la cocción del huevo, fue contundente con la milanesa.
"Es lo más flojo del plato y es una lástima, es mi favorita", sentenció Martitegui al calificar la preparación como gomosa y señalar que no estuvo sabrosa. Por su parte, Maru Botana coincidió con el diagnóstico y remarcó que la participante debió haberse animado a condimentar con mayor potencia para resaltar los sabores.
La definición quedó apretada entre Morena Beltrán y Julieta Nair Calvo, quien también cocinó milanesas de mondongo pero optó por servirlas con puré de coliflor. Finalmente, Damián Betular anunció el veredicto definitivo y le solicitó a la periodista que entregara su delantal.
"Es un trago amargo pero lo diste todo, estamos felices de que te hayas animado a estar en MasterChef", le expresó el pastelero al despedirla con palabras de afecto.
Lágrimas en el estudio, el elogio de los compañeros y un portazo al repechaje
La despedida generó un clima de profunda sensibilidad en el estudio de Telefe. Emocionada hasta las lágrimas, Beltrán agradeció la vivencia acumulada durante el rodaje y destacó los valores humanos del ciclo.
"MasterChef es un espacio sano en la televisión y se comparten valores y el aprendizaje en la cocina. Me llevo grandes recuerdos", manifestó la participante ante la atenta mirada de sus colegas. Asimismo, desde el balcón, Julieta Poggio tomó la palabra para resaltar el compañerismo de la joven, un gesto que terminó por quebrarla.
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Al reflexionar sobre su paso por la pantalla, Beltrán dejó una sentida frase que conmovió a todos: "Cuando sentís que al grupo le duele la pérdida, sentís que algo lindo hiciste. El regalo del final es que tus compañeros hablen bien de vos. Cómo cocinaste termina siendo anecdótico".
A pesar del afecto recibido y del deseo del jurado de volver a verla en una revancha, la periodista descartó sumarse a una futura instancia de repechaje. En una conversación posterior con la panelista Yanina Latorre, confirmó que en esas fechas tiene planeado tomarse vacaciones junto al futbolista Lucas Blondel.
La eliminación de la analista deportiva se sumó a las anteriores salidas de Pachu Peña y Paula Trápani. Además, la resolución de su salida ya se había filtrado días atrás cuando sus compañeros del canal ESPN, Sebastián "Pollo" Vignolo y Oscar Ruggeri, cometieron un descuido al revelarlo en vivo antes de la transmisión oficial.