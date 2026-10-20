MasterChef Celebrity: el ingrediente que complicó a Morena Beltrán y la dejó fuera de la competencia

La noche de este lunes en MasterChef Celebrity estuvo marcada por la tensión y la emoción con la salida de Morena Beltrán, la tercera eliminada del certamen culinario conducido por Wanda Nara. La reconocida periodista deportiva finalizó su participación tras tres semanas en competencia, luego de no poder superar una compleja prueba gastronómica que la enfrentó cara a cara con la actriz Julieta Nair Calvo.