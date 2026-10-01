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Julieta Poggio habló de su relación con Luck Ra y respondió a los rumores de romance

La actriz e influencer aclaró qué vínculo mantiene con el cantante cordobés y explicó por qué fueron vistos juntos durante las grabaciones de MasterChef Celebrity.

Julieta Poggio habló de su relación con Luck Ra y respondió a los rumores de romance
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Julieta Poggio desmintió en Telefe tener un romance con el cantante Luck Ra, tras surgir rumores de un vínculo sentimental durante las grabaciones de MasterChef Celebrity.
  • Ambos se conocen desde el videoclip "La Morocha" y coincidieron al cocinar juntos en el reality, poco después de la mediática separación del músico cordobés y La Joaqui.
  • Aunque descartó una relación amorosa hoy, su frase "por ahora" dejó abiertas las especulaciones sobre la química entre ambos durante la emisión del certamen televisivo.
Resumen generado con IA

Julieta Poggio rompió el silencio y salió al cruce de los rumores que la vinculan sentimentalmente con Luck Ra y aclaró en qué consiste su relación con el cantante cordobés. La actriz e influencer explicó que entre ellos existe una amistad de larga data y desmintió que haya comenzado un romance.

Tras su separación de La Joaqui, en medio de versiones de infidelidad que circularon públicamente, el músico volvió a quedar en el centro de la atención mediática. A eso se sumó el reciente blanqueo de la relación de la cantante de RKT con Tiago PZK, que despertó aún más curiosidad entre los seguidores de Luck Ra sobre su presente sentimental.

En paralelo, el cuartetero cordobés debutó en la nueva temporada de MasterChef Celebrity (Telefe). Ya había tenido una breve participación en la edición anterior, cuando reemplazó durante unos días a quien entonces era su pareja.

Fue precisamente en los pasillos y las cocinas de Telefe donde comenzaron las especulaciones sobre un posible acercamiento entre Luck Ra y Juli Poggio, quien también participa del reality. En una entrevista con A la Barbarossa (Telefe), la influencer explicó por qué habían compartido tanto tiempo durante las grabaciones.

“¿Qué pasa con Luck Ra? Pasa que un día cocinamos juntos y obviamente, después de que cocinás, lo único de lo que hablás es del plato. Ese día obviamente estuvimos juntos”, explicó la ex participante de Gran Hermano, consignó Clarín. 

Luego, detalló cómo surgieron las conversaciones entre ambos y negó que hubiera ocurrido algo más que un intercambio entre compañeros de programa.

“Hablamos de cómo había quedado, qué le podríamos haber puesto. No quiero spoilear mucho. Si nos vieron juntos es por eso, pero jamás pasó nada con él”, aseguró.

La palabra de Julieta Poggio

Juli Poggio también recordó que conoce al cantante desde hace tiempo, cuando protagonizó el videoclip de La Morocha, la canción de Luck Ra junto a BM.

“Lo conozco hace un montón, desde que grabamos el video de ‘La Morocha’, y siempre nos llevamos bien. Perdón por pincharles el globo, pero no es mi estilo. No hay ningún romance por ahora”, sostuvo, sin vueltas.

Sin embargo, el cierre de su respuesta no pasó inadvertido.

Al agregar “por ahora”, Julieta alimentó nuevas especulaciones, aunque fue contundente al negar que exista un vínculo amoroso en la actualidad.

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