Julieta Poggio habló de su relación con Luck Ra y respondió a los rumores de romance

Tras su separación de La Joaqui, en medio de versiones de infidelidad que circularon públicamente, el músico volvió a quedar en el centro de la atención mediática. A eso se sumó el reciente blanqueo de la relación de la cantante de RKT con Tiago PZK, que despertó aún más curiosidad entre los seguidores de Luck Ra sobre su presente sentimental.