Preocupación en Vaca Muerta: pymes neuquinas denuncian recortes del 23% y demoras en los pagos

Uno de los casos señalados por la entidad es el de Halliburton Argentina S.R.L., que solicitó una reducción del 23% en los montos de los contratos vigentes para el período comprendido entre agosto y diciembre de 2026. CEISA rechazó el planteo y advirtió que este tipo de medidas comenzó a replicarse en otras relaciones comerciales dentro de la cadena de proveedores de la formación no convencional.