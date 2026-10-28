Resolución nacional: se amplía el subsidio para la luz en el verano

La normativa precisa que se mantiene la delimitación de las zonas bioambientales actuales, por lo que la actualización atiende exclusivamente a los límites de consumo sin alterar la clasificación geográfica. Esta medida formó parte de las negociaciones de la administración de Javier Milei con los gobernadores para sumar avales a la modificación del régimen de Zonas frías, en las cuales el Ejecutivo nacional se comprometió a ampliar el consumo subsidiado de luz en las provincias del norte del país. Así, los hogares de las zonas muy cálidas pasan a contar con un bloque de 500 kWh por mes entre noviembre y abril, mientras que los de las zonas cálidas acceden a 300 kWh mensuales durante todo el año, con un refuerzo a 370 kWh en los meses de mayor demanda (diciembre, enero y febrero). Sobre ese bloque se aplica la bonificación vigente, focalizada en los hogares vulnerables a través del régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF).