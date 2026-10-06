El FMI advirtió que los precios de los productos de primera necesidad "continúan subiendo"

El Fondo Monetario Internacional (FMI) advirtió que el aumento de los precios de productos básicos como alimentos y energía está resultando más persistente de lo previsto, con consecuencias que van más allá de un episodio transitorio de inflación. En paralelo, el organismo volvió a respaldar el programa económico argentino, aunque planteó la necesidad de que la recuperación alcance a una mayor cantidad de sectores productivos y a los trabajadores.