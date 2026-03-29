Fotografía y retrato en Tucumán

Cuando en 1839 Arago dio a conocer al mundo la invención de la fotografía —que aún no tenía ese nombre— se anunció casi al mismo tiempo la muerte de la pintura, amenazada por la precisión óptica y mecánica del nuevo aparato y por la promesa de la imagen perfecta. Más tarde, con la llegada del cine, algunos profetizaron la muerte de la fotografía. Luego, la aparición del cine sonoro desplazó al cine mudo y dejó fuera de escena a muchos actores cuyas voces eran consideradas “inadecuadas” para la nueva tecnología.