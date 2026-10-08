El MUNT recibe la Bienal de Fotografía Documental

La 12ª edición de la Bienal de Fotografía Documental se ampliará hoy a diferentes espacios, con una variada grilla que comenzará a la mañana, cuando desde las 9.30 y en la Sociedad Francesa (San Juan 751) se realizará una ronda de publicaciones bautizada “¡Un libro cada tres minutos!”. La dinámica coordinada por Aníbal Mangoni es que cada autor presente su publicación y luego siga la charla en forma personal con los interesados. En simultáneo y en el mismo lugar habrá un visionado de portfolios a cargo de una veintena de expertos nacionales.