El MUNT recibe la Bienal de Fotografía Documental

La 12ª edición de la Bienal de Fotografía Documental se ampliará hoy a diferentes espacios, con una variada grilla que comenzará a la mañana, cuando desde las 9.30 y en la Sociedad Francesa (San Juan 751) se realizará una ronda de publicaciones bautizada “¡Un libro cada tres minutos!”. La dinámica coordinada por Aníbal Mangoni es que cada autor presente su publicación y luego siga la charla en forma personal con los interesados. En simultáneo y en el mismo lugar habrá un visionado de portfolios a cargo de una veintena de expertos nacionales.
En el Centro Cultural Virla (25 de Mayo 265), desde las 15.30 habrá un conversatorio con Silvia Spitta presentado por Julio Pantoja sobre la obra del peruano Martín Chambi, en la recuperación de su archivo e intervención urbana con sus fotos, proyectos liderados por la investigadora invitada. A las 17 se presentará la “Charta de La Plata”, y luego expondrán Soledad Borches, Javier Gramuglia y Verónica Borsani sobre “Contra la intemperie: fotografía, archivo y refugio”, moderados por Martín Dz.
A las 20, la agenda se mudará al Museo de la UNT (San Martín 1.545) donde se inaugurarán exposiciones. Mostrarán sus trabajos Diegx Argote, Carlos Daphne, Theo Maiorana, Juan Pablo Sánchez Noli (foto de su colección “Dos puntos distantes”), Emilio Nasser, David Schäfer, Héctor Puchi Vázquez, Ana Sabiá, Jazmín Tesone, Maxi Caram y Agustín Indri. El cierre será con un convivio con proyecciones a la luz de la Luna y música en vivo.