Política

El Episcopado cuestionó a Milei por sus dichos sobre la pobreza: “Si la gente dice que no llega, es porque no llega”

El cardenal y arzobispo de Córdoba, Ángel Rossi, respondió a las declaraciones del Presidente, quien calificó de “pelotudez” la afirmación de que muchos argentinos no llegan a fin de mes.

, Ángel Rossi, vicepresidente primero de la Conferencia Episcopal Argentina.
, Ángel Rossi, vicepresidente primero de la Conferencia Episcopal Argentina.
Por Redacción Política Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • En Córdoba, el cardenal Ángel Rossi cuestionó a Javier Milei por minimizar la pobreza luego de que el mandatario calificara de "pelotudez" no llegar a fin de mes.
  • La respuesta del Episcopado se suma a previas críticas de la Iglesia contra el ajuste estatal, las cuales generaron roces con funcionarios como el ministro Luis Caputo.
  • El reclamo profundiza la tensión política entre el Ejecutivo y el clero a pocas semanas de la visita del Papa al país, que incluirá una escala central en Córdoba.
Resumen generado con IA

A pocas semanas de la visita del papa León XIV a la Argentina, la Iglesia católica volvió a marcar diferencias con el diagnóstico social del presidente, Javier Milei. El vicepresidente primero de la Conferencia Episcopal Argentina, Ángel Rossi, cuestionó las declaraciones del Presidente sobre las dificultades económicas de los hogares y defendió los testimonios de quienes aseguran que sus ingresos no alcanzan para cubrir las necesidades básicas.

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“Si la gente dice que no llega, es porque no llega. No creo que a nadie le dé gusto decir eso”, afirmó el arzobispo de Córdoba durante una rueda de prensa posterior a un acto con sindicatos de su provincia.

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La respuesta llegó después de que Milei calificara de “pelotudez” la afirmación de que muchos argentinos no llegan a fin de mes. Durante una conferencia del sector energético realizada el lunes en Neuquén, el mandatario cuestionó esa percepción y planteó interrogantes sobre las dificultades para cubrir las necesidades cotidianas. Al día siguiente, volvió a responder en las redes sociales a los periodistas que habían criticado sus declaraciones.

Frente a esa postura, Rossi insistió en que las dificultades económicas deben evaluarse a partir de la experiencia de quienes las atraviesan. “Los que no comen hasta la noche no es el Presidente, es la gente. Yo le creo a la gente”, sostuvo.

La intervención del cardenal adquiere especial relevancia por su posición dentro de la Iglesia argentina. Jesuita y designado cardenal durante el pontificado de Jorge Bergoglio, Rossi ocupa la vicepresidencia primera del Episcopado, que encabeza Marcelo Colombo.

Las advertencias de la Iglesia antes de la llegada de León XIV

Las declaraciones de Rossi se inscriben en una serie de pronunciamientos de la Iglesia sobre la pobreza, el deterioro de los ingresos y las dificultades que enfrentan distintos sectores sociales.

En las últimas semanas, el arzobispo de Córdoba había anticipado que el Papa encontraría una Argentina “cascoteada por la pobreza”, aunque aclaró que la situación no comenzó con la actual administración. Durante la celebración de San Cayetano, también cuestionó la distancia entre los indicadores macroeconómicos y las condiciones de vida de la población, al señalar que las mejoras de las variables económicas no necesariamente se traducen en un plato de comida.

En otra homilía, Rossi había utilizado la expresión “sadismo de Estado” para cuestionar las políticas de ajuste que afectan a personas con discapacidad y jubilados.

El religioso también describió a Córdoba como una provincia con fragilidades sociales y advirtió sobre la necesidad de acompañar a quienes todavía requieren asistencia para superar las dificultades económicas.

El calendario suma una dimensión política a sus declaraciones. León XIV tiene prevista una visita a la Argentina del 8 al 11 de noviembre y Córdoba será la única provincia del interior incluida en el recorrido. El martes 10, el Pontífice celebrará una misa en la Escuela de Aviación Militar, en una jornada para la que se prevé un feriado provincial.

Otros referentes de la Iglesia también cuestionaron al Gobierno

Las críticas al diagnóstico oficial sobre la situación social también fueron expresadas por el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva. Durante el Tedeum del 25 de Mayo, ante Milei y parte de su gabinete, advirtió sobre el riesgo de un “desmembramiento social”.

Este mes, después de que García Cuerva se refiriera a la Argentina que encontrará el Papa, el ministro de Economía, Luis Caputo, compartió en redes sociales un mensaje que le reclamaba al arzobispo menos intervenciones políticas y más prédica religiosa.

En la celebración de San Cayetano, García Cuerva volvió a poner el foco en las dificultades de los hogares para sostener sus gastos. Advirtió que muchas personas necesitan tener dos o más empleos para llegar a fin de mes y alertó sobre el creciente endeudamiento de las familias.

Las declaraciones de los referentes eclesiásticos contrastan con el planteo de Milei sobre la evolución de los ingresos y el impacto de las políticas económicas. En ese debate también aparecen los resultados de una encuesta de Zentrix citada por el propio Presidente, según la cual el 65,3% de los consultados afirmó que sus ingresos no le alcanzan más allá del día 20 de cada mes.

Las señales de preocupación por la situación económica también surgieron dentro del oficialismo. La senadora Patricia Bullrich reclamó recientemente “más velocidad en los resultados” para que las transformaciones impulsadas por el Gobierno tengan un impacto más perceptible en la vida cotidiana.

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