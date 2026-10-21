El Episcopado cuestionó a Milei por sus dichos sobre la pobreza: “Si la gente dice que no llega, es porque no llega”

En las últimas semanas, el arzobispo de Córdoba había anticipado que el Papa encontraría una Argentina “cascoteada por la pobreza”, aunque aclaró que la situación no comenzó con la actual administración. Durante la celebración de San Cayetano, también cuestionó la distancia entre los indicadores macroeconómicos y las condiciones de vida de la población, al señalar que las mejoras de las variables económicas no necesariamente se traducen en un plato de comida.