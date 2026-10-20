“Fue un nivel de delicia que no experimenté antes”: Ángela Torres probó el sánguche de milanesa tucumano

Resumen para apurados
- En su visita a Tucumán para presentar su nuevo disco, la cantante Ángela Torres elogió con entusiasmo el clásico sándwich de milanesa local, al que calificó de inolvidable.
- La artista actuó en el Teatro Mercedes Sosa y relató su experiencia culinaria en el ciclo "Nadie Dice Nada", mientras su novio, Marcos Giles, probó el tradicional panchuque.
- La reacción viral de la pareja consolida el atractivo turístico y gastronómico de Tucumán, posicionando sus comidas típicas entre las preferencias de figuras nacionales.
Ángela Torres se presentó el pasado viernes 16 de octubre en el histórico Teatro Mercedes Sosa frente a una multitud que la recibió con gran calidez. Durante su estadía, la artista no solo destacó el afecto del público afirmando que "la gente de Tucumán es increíble", sino que también elogió el teatro y recordó entre risas la visita previa del equipo del programa Nadie Dice Nada.
El paso por la provincia dejó una huella imborrable en el paladar de la artista, quien relató su experiencia gastronómica durante su participación en Nadie Dice Nada. La cantante confirmó que la clásica "milanga" tucumana conquistó por completo su paladar.
"Fui a comer un sándwich de milanesa. Lo juro por Dios... que fue el sándwich de milanesa más rico que comí en toda mi existencia", exclamó entusiasmada al recordar su primera degustación. La devoción por el plato típico fue tal que reconoció que "fue un nivel de delicia que no experimenté antes" y admitió haber comido sin parar durante todo el fin de semana. Para cerrar su veredicto sobre la joya culinaria provincial, sintetizó la vivencia asegurando que el sándwich de milanesa de Tucumán fue "inolvidable".
Marcos Giles se rindió ante el panchuque
La travesía gastronómica de la pareja no se limitó al sándwich. Marcos Giles, influencer, creador de contenido, exfutbolista y novio de la artista, también vivió su propio momento popular frente al teatro en Plaza Independencia.
Mientras acompañaba a la cantante en su presentación, un grupo de seguidoras lo sorprendió acercándole un tradicional panchuque callejero para que lo degustara. Tras el primer bocado, el joven no dudó en expresar su veredicto sin vueltas: "Es buenísimo el panchuque". El video con su reacción instantánea se viralizó rápidamente en redes sociales, ratificando el encanto del clásico manjar callejero de la provincia.
La visita de Ángela Torres y Marcos Giles reafirma cómo la gastronomía tucumana continúan enamorando a los artistas nacionales que visitan la provincia. Entre escenarios repletos, afecto popular y delicias locales, la pareja del momento disfrutó de su estadía y sumó sus nombres a la lista de celebridades rendidas ante los sabores del norte argentino.