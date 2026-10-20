“Fue un nivel de delicia que no experimenté antes”: Ángela Torres probó el sánguche de milanesa tucumano

"Fui a comer un sándwich de milanesa. Lo juro por Dios... que fue el sándwich de milanesa más rico que comí en toda mi existencia", exclamó entusiasmada al recordar su primera degustación. La devoción por el plato típico fue tal que reconoció que "fue un nivel de delicia que no experimenté antes" y admitió haber comido sin parar durante todo el fin de semana. Para cerrar su veredicto sobre la joya culinaria provincial, sintetizó la vivencia asegurando que el sándwich de milanesa de Tucumán fue "inolvidable".