EspectáculosFamosos

“Fue un nivel de delicia que no experimenté antes”: Ángela Torres probó el sánguche de milanesa tucumano

La llegada de Ángela Torres a Tucumán revolucionó a sus fanáticos en el marco de la presentación de "No me olvides", su primer álbum discográfico.

Ángela Torres y Marcos Giles, enamorados de la gastronomía tucumana tras su paso por la provincia.
Ángela Torres y Marcos Giles, enamorados de la gastronomía tucumana tras su paso por la provincia.
Por Redacción Espectáculos Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • En su visita a Tucumán para presentar su nuevo disco, la cantante Ángela Torres elogió con entusiasmo el clásico sándwich de milanesa local, al que calificó de inolvidable.
  • La artista actuó en el Teatro Mercedes Sosa y relató su experiencia culinaria en el ciclo "Nadie Dice Nada", mientras su novio, Marcos Giles, probó el tradicional panchuque.
  • La reacción viral de la pareja consolida el atractivo turístico y gastronómico de Tucumán, posicionando sus comidas típicas entre las preferencias de figuras nacionales.
Resumen generado con IA

Ángela Torres se presentó el pasado viernes 16 de octubre en el histórico Teatro Mercedes Sosa frente a una multitud que la recibió con gran calidez. Durante su estadía, la artista no solo destacó el afecto del público afirmando que "la gente de Tucumán es increíble", sino que también elogió el teatro y recordó entre risas la visita previa del equipo del programa Nadie Dice Nada.

El paso por la provincia dejó una huella imborrable en el paladar de la artista, quien relató su experiencia gastronómica durante su participación en Nadie Dice Nada. La cantante confirmó que la clásica "milanga" tucumana conquistó por completo su paladar.

"Fui a comer un sándwich de milanesa. Lo juro por Dios... que fue el sándwich de milanesa más rico que comí en toda mi existencia", exclamó entusiasmada al recordar su primera degustación. La devoción por el plato típico fue tal que reconoció que "fue un nivel de delicia que no experimenté antes" y admitió haber comido sin parar durante todo el fin de semana. Para cerrar su veredicto sobre la joya culinaria provincial, sintetizó la vivencia asegurando que el sándwich de milanesa de Tucumán fue "inolvidable".

Marcos Giles se rindió ante el panchuque

La travesía gastronómica de la pareja no se limitó al sándwich. Marcos Giles, influencer, creador de contenido, exfutbolista y novio de la artista, también vivió su propio momento popular frente al teatro en Plaza Independencia.

Mientras acompañaba a la cantante en su presentación, un grupo de seguidoras lo sorprendió acercándole un tradicional panchuque callejero para que lo degustara. Tras el primer bocado, el joven no dudó en expresar su veredicto sin vueltas: "Es buenísimo el panchuque". El video con su reacción instantánea se viralizó rápidamente en redes sociales, ratificando el encanto del clásico manjar callejero de la provincia.

@agustinnveraok

La visita de Ángela Torres y Marcos Giles reafirma cómo la gastronomía tucumana continúan enamorando a los artistas nacionales que visitan la provincia. Entre escenarios repletos, afecto popular y delicias locales, la pareja del momento disfrutó de su estadía y sumó sus nombres a la lista de celebridades rendidas ante los sabores del norte argentino.

Temas TucumánArgentina
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Investigan en Tucumán un nuevo sistema de estafas con cheques
1

Investigan en Tucumán un nuevo sistema de estafas con cheques

La jueza Preska anuló formalmente la condena de U$S16.100 millones contra la Argentina por la expropiación de YPF
2

La jueza Preska anuló formalmente la condena de U$S16.100 millones contra la Argentina por la expropiación de YPF

Milei estalló contra quienes dicen que los argentinos no llegan a fin de mes: “¿Cómo hacen para vivir 10 días sin comer?”
3

Milei estalló contra quienes dicen que los argentinos no llegan a fin de mes: “¿Cómo hacen para vivir 10 días sin comer?”

La búsqueda de Raúl Moyano: el Ñuñorco, un cerro que traiciona al más experimentado
4

La búsqueda de Raúl Moyano: el Ñuñorco, un cerro que traiciona al más experimentado

Investigan al padre de Agostina Páez por uno robo de $1,5 millones en Termas de Río Hondo
5

Investigan al padre de Agostina Páez por uno robo de $1,5 millones en Termas de Río Hondo

Ranking notas premium
“No vi el acto de Manzur”: los regresos, los aliados y las claves del Día de la Lealtad de Jaldo
1

“No vi el acto de Manzur”: los regresos, los aliados y las claves del Día de la Lealtad de Jaldo

Colapinto y un grito desesperado contra el odio en las redes
2

Colapinto y un grito desesperado contra el odio en las redes

“Estoy como loca”: qué hay detrás de los pellets hormonales que usa la “Bomba Tucumana”
3

“Estoy como loca”: qué hay detrás de los pellets hormonales que usa la “Bomba Tucumana”

Caso Lebbos: ¿la búsqueda de la verdad o un intento de disimular el fracaso judicial?
4

Caso Lebbos: ¿la búsqueda de la verdad o un intento de disimular el fracaso judicial?

Recuerdos fotográficos: 1965. Cuando le pusieron fin al tranvía eléctrico cortándole la corriente
5

Recuerdos fotográficos: 1965. Cuando le pusieron fin al tranvía eléctrico cortándole la corriente

Más Noticias
No es apta para niños: la serie de Netflix que arrasa con siete episodios y conquista al público

No es apta para niños: la serie de Netflix que arrasa con siete episodios y conquista al público

Soledad Pastorutti confesó quién fue el famoso que la besó mientras estaba de novia y desató un escándalo familiar

Soledad Pastorutti confesó quién fue el famoso que la besó mientras estaba de novia y desató un escándalo familiar

Falleció Antonio Grimau: cuál fue la causa y cómo pasó sus últimos días

Falleció Antonio Grimau: cuál fue la causa y cómo pasó sus últimos días

Anses paga una ayuda económica a personas sin trabajo: quiénes pueden solicitarla y cómo hacerlo

Anses paga una ayuda económica a personas sin trabajo: quiénes pueden solicitarla y cómo hacerlo

Súper Niño en Argentina: qué pasará con el clima durante las vacaciones de verano 2027

"Súper Niño" en Argentina: qué pasará con el clima durante las vacaciones de verano 2027

Tenía 15 años, tiró un caño y comenzó la leyenda: el histórico debut de Maradona hace 50 años

Tenía 15 años, tiró un caño y comenzó la leyenda: el histórico debut de Maradona hace 50 años

Horóscopo semanal: los signos que podrían volver a pensar en una etapa de su pasado

Horóscopo semanal: los signos que podrían volver a pensar en una etapa de su pasado

Ráfagas de 90 km/h, lluvias intensas y nieve: 10 provincias están bajo alerta amarilla este lunes

Ráfagas de 90 km/h, lluvias intensas y nieve: 10 provincias están bajo alerta amarilla este lunes

Comentarios