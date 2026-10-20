Dólar hoy: el oficial subió por tercera jornada y el "blue" igualó su récord nominal de julio

El mercado cambiario registró nuevas subas este martes, con el dólar "blue" otra vez en $1.570 para la venta, un valor que iguala su récord nominal del 28 de julio.
El avance se extendió a las principales referencias del mercado. El dólar al público aumentó $5 y cerró a $1.545 para la venta, según la cotización del Banco Nación. De esta manera, volvió al máximo nominal que había alcanzado a fines de septiembre.
El dólar mayorista volvió a niveles de septiembre
En el segmento mayorista, la divisa subió 50 centavos y cerró a $1.525, su precio más alto desde el récord nominal de $1.525,50 registrado el 25 de septiembre. La cotización acumuló así tres sesiones consecutivas en alza.
A cuánto quedó del techo de las bandas cambiarias
En este escenario, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) fijó en $1.940,30 el límite superior del régimen de bandas cambiarias, que establece el techo para la libre flotación de la divisa.
Con el cierre en $1.525, el dólar mayorista quedó a $415,39 de ese nivel, una distancia equivalente al 27,2% del límite establecido por la autoridad monetaria.