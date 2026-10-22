EconomíaDolar hoy

Dólar hoy: el oficial alcanzó un nuevo máximo nominal y el "blue" operó sin variantes

El dólar al público subió cinco pesos en el Banco Nación, mientras que el tipo de cambio mayorista también alcanzó un máximo nominal. En lo que va de octubre, la cotización oficial acumula un incremento del 0,7%.

DÓLAR. El billete al público tocó un nuevo máximo nominal.
DÓLAR. El billete al público tocó un nuevo máximo nominal.
Por Redacción Economía Hace 14 Min

Resumen para apurados

  • El dólar oficial y el mayorista alcanzaron este jueves nuevos máximos nominales en Argentina al cerrar en $1.550 y $1.528, mientras el blue se mantuvo estable en $1.565.
  • La divisa acumuló cinco ruedas consecutivas en alza y suma un 5% de incremento en el año, un ritmo que continúa rezagado respecto a una inflación acumulada superior al 24%.
  • Con este valor mayorista, la cotización se ubicó a 27,1% del techo de la banda de flotación administrada de $1.942,50 fijada por el Banco Central para contener la volatilidad.
Resumen generado con IA

El dólar volvió a subir este jueves y alcanzó nuevos máximos nominales en los segmentos oficial y mayorista. En el Banco Nación, la divisa estadounidense avanzó cinco unidades, mientras que el dólar "blue" se mantuvo sin cambios al cierre, luego de haber llegado a los $1.570 durante la mañana.

La cotización minorista terminó la jornada a $1.550 para la venta. En el mercado informal, en tanto, el blue cerró a $1.565, sin variaciones respecto de la rueda anterior.

El dólar mayorista también alcanzó un máximo

En el segmento mayorista, el tipo de cambio finalizó negociado a $1.528, con una suba de $2. Durante la jornada se operaron U$S542,7 millones en el mercado de contado.

Con este resultado, el dólar oficial encadenó cinco sesiones consecutivas de incrementos graduales. En octubre, la cotización mayorista acumula un avance de $11.

Desde el inicio de 2026, la suba alcanza los $73, lo que representa un incremento del 5%. Ese movimiento se mantiene por debajo de la inflación acumulada en el período, que supera el 24%.

A cuánto quedó del techo de la banda cambiaria

En el esquema de bandas cambiarias, el Banco Central fijó el límite superior en $1.942,50. Al cierre de la jornada, el dólar mayorista quedó a $414,50 de ese valor, una distancia equivalente al 27,1% del techo establecido para la flotación administrada.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Demandó a su vecina por humedad, reclamó $800.000 y la Justicia le dio una sorpresa inesperada
1

Demandó a su vecina por humedad, reclamó $800.000 y la Justicia le dio una sorpresa inesperada

Cámara de Diputados: los tucumanos se dividieron en las votaciones durante una extensa sesión
2

Cámara de Diputados: los tucumanos se dividieron en las votaciones durante una extensa sesión

Murió Julio Coronel, periodista de LA GACETA, a los 46 años
3

Murió Julio Coronel, periodista de LA GACETA, a los 46 años

Búsqueda de Raúl Moyano: el hallazgo de un libro renueva la esperanza de la familia
4

Búsqueda de Raúl Moyano: el hallazgo de un libro renueva la esperanza de la familia

¿Cuándo volvería a llover en Tucumán?
5

¿Cuándo volvería a llover en Tucumán?

Ranking notas premium
Distinguen a una cardióloga tucumana por una investigación que llegará a Chicago
1

Distinguen a una cardióloga tucumana por una investigación que llegará a Chicago

Los tucumanos viven hasta dos años y medio menos por el aire que respiran
2

Los tucumanos viven hasta dos años y medio menos por el aire que respiran

Usura y extorsión en barrio Sur: un caso que descubrió un violento sistema
3

Usura y extorsión en barrio Sur: un caso que descubrió un violento sistema

Un paraguas para resistir las inclemencias del tiempo electoral
4

Un paraguas para resistir las inclemencias del tiempo electoral

Despliegan obras de emergencia en las rutas del NOA bajo la lupa de los usuarios
5

Despliegan obras de emergencia en las rutas del NOA bajo la lupa de los usuarios

Más Noticias
Murió Julio Coronel, periodista de LA GACETA, a los 46 años

Murió Julio Coronel, periodista de LA GACETA, a los 46 años

Búsqueda de Raúl Moyano: el hallazgo de un libro renueva la esperanza de la familia

Búsqueda de Raúl Moyano: el hallazgo de un libro renueva la esperanza de la familia

Así luce Mónica Ayos a los 54 años: posó en bikini desde la pileta y sorprendió en las redes

Así luce Mónica Ayos a los 54 años: posó en bikini desde la pileta y sorprendió en las redes

Demandó a su vecina por humedad, reclamó $800.000 y la Justicia le dio una sorpresa inesperada

Demandó a su vecina por humedad, reclamó $800.000 y la Justicia le dio una sorpresa inesperada

¿Cuándo volvería a llover en Tucumán?

¿Cuándo volvería a llover en Tucumán?

Luna llena de octubre 2026: cuándo es, a qué hora se verá y qué significa en Tauro

Luna llena de octubre 2026: cuándo es, a qué hora se verá y qué significa en Tauro

La desgarradora reflexión de Antonio Grimau sobre la muerte de su hijo: “Me enojé

La desgarradora reflexión de Antonio Grimau sobre la muerte de su hijo: “Me enojé"

Tormentas, granizo y viento Zonda: el SMN puso bajo alerta a más de medio país

Tormentas, granizo y viento Zonda: el SMN puso bajo alerta a más de medio país

Comentarios