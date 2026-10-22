Dólar hoy: el oficial alcanzó un nuevo máximo nominal y el "blue" operó sin variantes

Resumen para apurados
- El dólar oficial y el mayorista alcanzaron este jueves nuevos máximos nominales en Argentina al cerrar en $1.550 y $1.528, mientras el blue se mantuvo estable en $1.565.
- La divisa acumuló cinco ruedas consecutivas en alza y suma un 5% de incremento en el año, un ritmo que continúa rezagado respecto a una inflación acumulada superior al 24%.
- Con este valor mayorista, la cotización se ubicó a 27,1% del techo de la banda de flotación administrada de $1.942,50 fijada por el Banco Central para contener la volatilidad.
El dólar volvió a subir este jueves y alcanzó nuevos máximos nominales en los segmentos oficial y mayorista. En el Banco Nación, la divisa estadounidense avanzó cinco unidades, mientras que el dólar "blue" se mantuvo sin cambios al cierre, luego de haber llegado a los $1.570 durante la mañana.
La cotización minorista terminó la jornada a $1.550 para la venta. En el mercado informal, en tanto, el blue cerró a $1.565, sin variaciones respecto de la rueda anterior.
El dólar mayorista también alcanzó un máximo
En el segmento mayorista, el tipo de cambio finalizó negociado a $1.528, con una suba de $2. Durante la jornada se operaron U$S542,7 millones en el mercado de contado.
Con este resultado, el dólar oficial encadenó cinco sesiones consecutivas de incrementos graduales. En octubre, la cotización mayorista acumula un avance de $11.
Desde el inicio de 2026, la suba alcanza los $73, lo que representa un incremento del 5%. Ese movimiento se mantiene por debajo de la inflación acumulada en el período, que supera el 24%.
A cuánto quedó del techo de la banda cambiaria
En el esquema de bandas cambiarias, el Banco Central fijó el límite superior en $1.942,50. Al cierre de la jornada, el dólar mayorista quedó a $414,50 de ese valor, una distancia equivalente al 27,1% del techo establecido para la flotación administrada.