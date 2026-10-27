Otro escándalo en la familia de Tini Stoessel: el gesto de su cuñada que indignó a los fans

Resumen para apurados
- Nazarena Obrecht, cuñada de Tini Stoessel, generó revuelo en redes sociales tras dejar de seguir a la artista en Instagram en medio de una interna familiar.
- El gesto trasciende tras rumores sobre el patrimonio de Tini, los negocios de su hermano Francisco y la posible ausencia de familiares en su próxima boda.
- El conflicto expone una división profunda en el clan Stoessel, lo que podría derivar en notorias ausencias familiares en futuros eventos públicos y privados.
La interna familiar que rodea a Tini Stoessel sumó un nuevo capítulo en las redes sociales. Esta vez, el foco quedó puesto en Nazarena Obrecht, la novia de Francisco Stoessel, hermano de la cantante, luego de que trascendiera que habría dejado de seguir a la artista en Instagram.
La situación se viralizó entre los seguidores de la intérprete y generó repercusiones. Una de las primeras en advertir el detalle fue la periodista Juariu, quien compartió capturas de pantalla en sus historias.
“¿Vieron que la novia del hermano de Tini la dejó de seguir a Tini?”, escribió. Además, mostró que la cantante todavía sigue a Nazarena en la misma plataforma.
El supuesto gesto despertó críticas de los fanáticos, que recordaron los momentos que la modelo había compartido anteriormente con su cuñada. Las reacciones se multiplicaron especialmente en X, donde varios usuarios manifestaron su indignación.
“La novia de Fran la dejó de seguir en Instagram. Pero disfruta que su novio vive gracias a la plata de la hermana. Más miserable imposible”, escribió una internauta. “Qué atrevida”, comentó otra usuaria.
La polémica por el patrimonio de Tini y los negocios de su hermano
La controversia se produce en medio de las versiones sobre conflictos dentro de la familia Stoessel. En paralelo, Tini y Rodrigo De Paul preparan su casamiento, que estaría previsto para mediados de diciembre. En ese contexto, trascendieron rumores sobre la posible ausencia de algunos integrantes de la familia de la cantante en la ceremonia.
La discusión también quedó atravesada por las versiones sobre el patrimonio de la artista y la situación económica de su hermano. En una emisión de Intrusos (América), la periodista Paula Varela había planteado interrogantes sobre los negocios de Francisco.
“Una de las cosas que llamó mucho la atención es que Fran tiene muchos boliches. Lo que dicen desde el entorno es: ‘Perfecto, todo esto está a nombre de él pero cómo lo hizo, si Fran no trabaja’”, comentó.
Qué dijo Fran Stoessel sobre la interna familiar
El clan Stoessel lleva dos meses en el centro de la escena por una interna familiar. Hasta ahora, sus integrantes habían optado por mantener el hermetismo y evitar declaraciones públicas. Sin embargo, este lunes Francisco rompió el silencio ante las cámaras de DDM (América).
Al ser abordado por el equipo del programa, el hermano de Tini respondió: “Estoy yendo a entrenar... Saben que a mí no me gusta hablar”.
Cuando la cronista le preguntó cómo estaba él y cómo seguía su padre, quien recientemente había estado internado por un problema de salud, contestó: “Yo bien. Mi viejo de salud está bien”.
La movilera también quiso saber si había perdido el vínculo con Tini o si ambos seguían en contacto. Incómodo ante las preguntas, Francisco pidió: “Chicos... Pará, ¿podemos hablar cuando salga del gimnasio, por favor?”.
Finalmente, dejó en claro que no quería referirse al conflicto. “Es que yo no tengo ganas de hablar de esto. No me gusta. No voy a hablar de esto. De verdad, gracias”, sentenció, mientras se colocaba los auriculares e ingresaba al gimnasio.
Por ahora, ni Tini ni los demás integrantes de la familia hicieron declaraciones públicas para aclarar las versiones que circulan sobre la interna.