Otro escándalo en la familia de Tini Stoessel: el gesto de su cuñada que indignó a los fans

La polémica por el patrimonio de Tini y los negocios de su hermano

La controversia se produce en medio de las versiones sobre conflictos dentro de la familia Stoessel. En paralelo, Tini y Rodrigo De Paul preparan su casamiento, que estaría previsto para mediados de diciembre. En ese contexto, trascendieron rumores sobre la posible ausencia de algunos integrantes de la familia de la cantante en la ceremonia.