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La compra millonaria de Tini Stoessel que habría provocado una fuerte pelea con sus padres

Según revelaron en LAM, la intervención del futbolista habría profundizado las diferencias familiares.

Tini Stoessel, Rodrigo de Paul y una compra millonaria antes de la boda: qué pasó con su familia
Tini Stoessel, Rodrigo de Paul y una compra millonaria antes de la boda: qué pasó con su familia
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Tini Stoessel enfrentó a sus padres tras intentar comprar un anillo de 300.000 dólares, respaldada por Rodrigo de Paul, según revelaron en el programa LAM.
  • La disputa se suma a desacuerdos previos por una casa en Madrid y a una auditoría sobre el patrimonio millonario de la cantante tras alejarse laboralmente de su padre.
  • El conflicto refleja la búsqueda de autonomía económica de la cantante y la creciente injerencia de su pareja en las decisiones patrimoniales antes del matrimonio.
Resumen generado con IA

La relación entre Tini Stoessel y Rodrigo de Paul volvió a quedar en el centro de la escena por los preparativos de su casamiento y las versiones sobre una disputa económica que involucra a la cantante y a su familia. Esta vez, el foco estuvo puesto en una presunta compra de lujo que habría generado un fuerte enfrentamiento con sus padres.

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Aunque inicialmente se había señalado que el conflicto comenzó por la adquisición de una cartera de marca, en el programa LAM, que se emite por América, dieron a conocer otra versión: el desacuerdo habría surgido cuando Tini quiso comprar un anillo valuado en 300.000 dólares.

El anillo de 300.000 dólares que habría provocado la pelea

Según contaron en el ciclo conducido por Ángel de Brito, los padres de la artista se habrían opuesto a la compra porque consideraban excesivo el monto que pretendía gastar en la joya.

“El gran lío no empezó por un prenupcial o por una cartera, fue porque ella se quiso comprar un anillo de 300 mil dólares. Sus padres no la dejaron porque no era necesario y ella se enojó”, afirmaron en el programa.

De acuerdo con esa versión, la discusión no habría quedado limitada a la cantante y sus padres. Rodrigo de Paul también habría intervenido en la disputa y defendido la decisión de Tini de disponer de su propio dinero.

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“Ahí se metió De Paul y le dijo que con su plata podría hacer cualquier cosa. No fue todo por una carterita de dos mil dólares”, señalaron en LAM.

Durante el programa también remarcaron que el futbolista tiene afinidad con la moda y los artículos de alta gama, y que suele realizar compras de marcas costosas. Ese estilo de consumo habría influido en la decisión de la cantante, según las versiones difundidas.

La mansión de Madrid que también habría generado diferencias

En medio de las revelaciones, Ángel de Brito recordó otro episodio relacionado con una importante inversión inmobiliaria que la pareja habría evaluado realizar en Madrid.

Según relató el conductor, Tini y De Paul habrían considerado comprar una propiedad cuyo valor rondaba los siete millones de dólares. Sin embargo, la operación habría encontrado resistencia por parte de la familia de la cantante.

“Había una casa en Madrid de siete palos que sus padres no querían que comprara. A los dos meses ellos se separan y se va con la cantante”, expresó De Brito al recordar aquella situación.

Estos episodios alimentaron las versiones sobre las diferencias entre Tini y sus padres en torno a la administración de su dinero y las decisiones relacionadas con su patrimonio. No obstante, los detalles de los desacuerdos se conocieron a través de los testimonios difundidos en televisión.

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El patrimonio de Tini Stoessel y la auditoría sobre sus ingresos

La controversia económica también tomó relevancia después de que trascendiera que una auditoría realizada por los abogados de la artista habría estimado su patrimonio en alrededor de 89 millones de dólares.

Según esas versiones, el cálculo contemplaría los ingresos acumulados durante aproximadamente 15 años de carrera, desde su participación en Violetta hasta sus trabajos musicales más recientes.

En septiembre también circularon versiones sobre una propuesta para distribuir ese patrimonio entre la cantante y algunos de sus familiares. Sin embargo, las condiciones difundidas habrían variado con el paso de las semanas y no se informó de manera concluyente que existiera un acuerdo definitivo firmado.

De Brito vinculó, además, el origen de las diferencias económicas con la decisión de Tini de dejar de trabajar profesionalmente con su padre y avanzar con una auditoría sobre el manejo de los fondos relacionados con su carrera.

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Por el momento, las versiones sobre la compra del anillo, la propiedad en Madrid y las negociaciones patrimoniales fueron difundidas en programas de espectáculos y no implican, por sí mismas, una confirmación de todos los detalles del conflicto familiar.

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