Cómo es Los Pájaros, la exclusiva finca de Luján donde vivieron Julieta Prandi y Emanuel Ortega

La separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega volvió a poner la atención sobre Los Pájaros, la histórica finca de Luján, en la provincia de Buenos Aires, donde la pareja compartió parte de su vida. Rodeada de vegetación y con instalaciones destinadas tanto a la recreación como a la actividad artística, la propiedad se destaca por sus dimensiones y por los espacios que se fueron incorporando a lo largo de los años.