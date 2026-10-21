EspectáculosFamosos

Cómo es Los Pájaros, la exclusiva finca de Luján donde vivieron Julieta Prandi y Emanuel Ortega

La propiedad pertenece a la historia familiar de "Palito" Ortega y Evangelina Salazar. Tiene amplios jardines, una pileta de grandes dimensiones, caballerizas, un estudio de grabación profesional y una capilla privada.

Los Pájaros, la casa donde convivían Julieta Prandi y Emanuel Ortega
Los Pájaros, la casa donde convivían Julieta Prandi y Emanuel Ortega
Por Redacción Espectáculos Hace 10 Min

Resumen para apurados

  • La reciente separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega volvió a poner el foco en Los Pájaros, la histórica finca de la familia Ortega en Luján donde convivían.
  • El predio de Palito Ortega y Evangelina Salazar posee amplios jardines, caballerizas, una capilla y un estudio de grabación donde trabajó Charly García.
  • La propiedad se consolida como un ícono del patrimonio familiar y artístico de los Ortega, trascendiendo las novedades sobre la vida sentimental de sus miembros.
Resumen generado con IA

La separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega volvió a poner la atención sobre Los Pájaros, la histórica finca de Luján, en la provincia de Buenos Aires, donde la pareja compartió parte de su vida. Rodeada de vegetación y con instalaciones destinadas tanto a la recreación como a la actividad artística, la propiedad se destaca por sus dimensiones y por los espacios que se fueron incorporando a lo largo de los años.

Según publicó la revista Caras, la finca está ubicada a unos 70 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires y forma parte de la historia de la familia Ortega. El predio, asociado a "Palito" Ortega y Evangelina Salazar, reúne ambientes residenciales, sectores al aire libre y construcciones vinculadas con la música y las tradiciones familiares.

Los Pájaros, la casa donde convivían Julieta Prandi y Emanuel Ortega Los Pájaros, la casa donde convivían Julieta Prandi y Emanuel Ortega

Los amplios jardines y la pileta de la finca Los Pájaros

Uno de los rasgos más destacados de la propiedad es su entorno natural. La casa principal está rodeada de grandes superficies verdes, árboles de gran porte y espacios abiertos que ofrecen privacidad y amplitud. El diseño del terreno permite distribuir las distintas áreas sin perder el contacto con el paisaje.

La pileta es otro de los sectores centrales de la finca. De grandes dimensiones, forma parte de las instalaciones recreativas del predio y se integra a los espacios exteriores destinados al descanso y a las reuniones familiares.

La extensión del terreno también permitió incorporar áreas con funciones específicas, una característica que distingue a Los Pájaros de una residencia convencional.

Cómo es Los Pájaros, la exclusiva finca de Luján donde vivieron Julieta Prandi y Emanuel Ortega

El estudio de grabación donde se desarrollaron proyectos musicales

La música ocupa un lugar importante en la historia de la propiedad. La finca cuenta con un estudio de grabación profesional equipado para desarrollar producciones musicales, utilizado por integrantes de la familia Ortega a lo largo de los años.

Entre las figuras que pasaron por ese espacio se encuentra Charly García, quien permaneció durante un período en la propiedad junto a Palito Ortega. El estudio quedó ligado así a distintos momentos de la trayectoria artística del músico y a la historia de la familia.

Cómo es Los Pájaros, la exclusiva finca de Luján donde vivieron Julieta Prandi y Emanuel Ortega

Caballerizas y una capilla privada dentro del predio

Los Pájaros también dispone de instalaciones destinadas al cuidado de caballos. Las caballerizas y los espacios preparados para los animales forman parte de la identidad de la finca y refuerzan el vínculo con las actividades al aire libre.

Julieta Prandi y Emanuel Ortega compartieron imágenes de algunos de estos sectores durante su relación, en las que se podía observar el entorno natural de la propiedad.

Otro de los espacios particulares es una capilla privada, utilizada para ceremonias y encuentros familiares. Su presencia suma un componente distintivo a un predio que combina vivienda, recreación, actividad ecuestre y producción artística.

Una propiedad ligada a la historia de la familia Ortega

Los Pájaros es más que la residencia en la que Julieta Prandi y Emanuel Ortega compartieron una etapa de su vida. La finca forma parte de la historia familiar de Palito Ortega y Evangelina Salazar y reúne espacios que reflejan distintos aspectos de su vida privada y profesional.

Tras la separación de la pareja, la propiedad volvió a despertar interés por sus características arquitectónicas, sus instalaciones y los ambientes que la convirtieron en uno de los lugares emblemáticos del entorno familiar de los Ortega.

Temas Ramón "Palito" OrtegaEvangelina SalazarJulieta PrandiEmanuel Ortega
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Qué pudo haberle pasado a Raúl Moyano en el Ñuñorco: la hipótesis del rescatista sobre su desaparición
1

Qué pudo haberle pasado a Raúl Moyano en el Ñuñorco: la hipótesis del rescatista sobre su desaparición

Boca derribó la pared en Brasil y quedó a un paso del título en la Copa Sudamericana
2

Boca derribó la pared en Brasil y quedó a un paso del título en la Copa Sudamericana

Milei arremetió contra Pedro Sánchez en Madrid: lo llamó dictador y pidió sacar a los socialistas a patadas
3

Milei arremetió contra Pedro Sánchez en Madrid: lo llamó "dictador" y pidió "sacar a los socialistas a patadas"

Por qué el triunfo de Boca dejó a Atlético Tucumán un paso más cerca de la Libertadores
4

Por qué el triunfo de Boca dejó a Atlético Tucumán un paso más cerca de la Libertadores

Tafí Viejo prepara una acción judicial para defender los Talleres Ferroviarios
5

Tafí Viejo prepara una acción judicial para defender los Talleres Ferroviarios

Ranking notas premium
Caso Lebbos: ¿la búsqueda de la verdad o un intento de disimular el fracaso judicial?
1

Caso Lebbos: ¿la búsqueda de la verdad o un intento de disimular el fracaso judicial?

Distinguen a una cardióloga tucumana por una investigación que llegará a Chicago
2

Distinguen a una cardióloga tucumana por una investigación que llegará a Chicago

Jaldo en la conducción, Manzur en la presidencia: ¿qué pasará con el PJ de Tucumán?
3

Jaldo en la conducción, Manzur en la presidencia: ¿qué pasará con el PJ de Tucumán?

Los tucumanos viven hasta dos años y medio menos por el aire que respiran
4

Los tucumanos viven hasta dos años y medio menos por el aire que respiran

Recuerdos fotográficos: 1965. Cuando le pusieron fin al tranvía eléctrico cortándole la corriente
5

Recuerdos fotográficos: 1965. Cuando le pusieron fin al tranvía eléctrico cortándole la corriente

Más Noticias
El día que un caniche cayó desde el piso 13, mató a una mujer y desencadenó una tragedia inesperada en Buenos Aires

El día que un caniche cayó desde el piso 13, mató a una mujer y desencadenó una tragedia inesperada en Buenos Aires

Qué pudo haberle pasado a Raúl Moyano en el Ñuñorco: la hipótesis del rescatista sobre su desaparición

Qué pudo haberle pasado a Raúl Moyano en el Ñuñorco: la hipótesis del rescatista sobre su desaparición

La trágica historia del hijo de Antonio Grimau y Leonor Manso: murió a los 36 años y estuvo casi un mes sin identificar

La trágica historia del hijo de Antonio Grimau y Leonor Manso: murió a los 36 años y estuvo casi un mes sin identificar

Sándwich de milanesa y empanadas: los famosos que se rindieron ante la gastronomía tucumana

Sándwich de milanesa y empanadas: los famosos que se rindieron ante la gastronomía tucumana

Así fue el accidente de Fabián Gianola: el video del momento en que lo embistió un auto

Así fue el accidente de Fabián Gianola: el video del momento en que lo embistió un auto

Milei arremetió contra Pedro Sánchez en Madrid: lo llamó dictador y pidió sacar a los socialistas a patadas

Milei arremetió contra Pedro Sánchez en Madrid: lo llamó "dictador" y pidió "sacar a los socialistas a patadas"

Antonio Grimau: la decisión que tomó una semana antes de morir y por qué se bajó de una obra

Antonio Grimau: la decisión que tomó una semana antes de morir y por qué se bajó de una obra

Alerta amarilla: qué provincias esperan tormentas fuertes y ráfagas de más de 70 km/h

Alerta amarilla: qué provincias esperan tormentas fuertes y ráfagas de más de 70 km/h

Comentarios