Cómo es Los Pájaros, la exclusiva finca de Luján donde vivieron Julieta Prandi y Emanuel Ortega
La propiedad pertenece a la historia familiar de "Palito" Ortega y Evangelina Salazar. Tiene amplios jardines, una pileta de grandes dimensiones, caballerizas, un estudio de grabación profesional y una capilla privada.
Resumen para apurados
- La reciente separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega volvió a poner el foco en Los Pájaros, la histórica finca de la familia Ortega en Luján donde convivían.
- El predio de Palito Ortega y Evangelina Salazar posee amplios jardines, caballerizas, una capilla y un estudio de grabación donde trabajó Charly García.
- La propiedad se consolida como un ícono del patrimonio familiar y artístico de los Ortega, trascendiendo las novedades sobre la vida sentimental de sus miembros.
La separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega volvió a poner la atención sobre Los Pájaros, la histórica finca de Luján, en la provincia de Buenos Aires, donde la pareja compartió parte de su vida. Rodeada de vegetación y con instalaciones destinadas tanto a la recreación como a la actividad artística, la propiedad se destaca por sus dimensiones y por los espacios que se fueron incorporando a lo largo de los años.
Según publicó la revista Caras, la finca está ubicada a unos 70 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires y forma parte de la historia de la familia Ortega. El predio, asociado a "Palito" Ortega y Evangelina Salazar, reúne ambientes residenciales, sectores al aire libre y construcciones vinculadas con la música y las tradiciones familiares.
Los amplios jardines y la pileta de la finca Los Pájaros
Uno de los rasgos más destacados de la propiedad es su entorno natural. La casa principal está rodeada de grandes superficies verdes, árboles de gran porte y espacios abiertos que ofrecen privacidad y amplitud. El diseño del terreno permite distribuir las distintas áreas sin perder el contacto con el paisaje.
La pileta es otro de los sectores centrales de la finca. De grandes dimensiones, forma parte de las instalaciones recreativas del predio y se integra a los espacios exteriores destinados al descanso y a las reuniones familiares.
La extensión del terreno también permitió incorporar áreas con funciones específicas, una característica que distingue a Los Pájaros de una residencia convencional.
El estudio de grabación donde se desarrollaron proyectos musicales
La música ocupa un lugar importante en la historia de la propiedad. La finca cuenta con un estudio de grabación profesional equipado para desarrollar producciones musicales, utilizado por integrantes de la familia Ortega a lo largo de los años.
Entre las figuras que pasaron por ese espacio se encuentra Charly García, quien permaneció durante un período en la propiedad junto a Palito Ortega. El estudio quedó ligado así a distintos momentos de la trayectoria artística del músico y a la historia de la familia.
Caballerizas y una capilla privada dentro del predio
Los Pájaros también dispone de instalaciones destinadas al cuidado de caballos. Las caballerizas y los espacios preparados para los animales forman parte de la identidad de la finca y refuerzan el vínculo con las actividades al aire libre.
Julieta Prandi y Emanuel Ortega compartieron imágenes de algunos de estos sectores durante su relación, en las que se podía observar el entorno natural de la propiedad.
Otro de los espacios particulares es una capilla privada, utilizada para ceremonias y encuentros familiares. Su presencia suma un componente distintivo a un predio que combina vivienda, recreación, actividad ecuestre y producción artística.
Una propiedad ligada a la historia de la familia Ortega
Los Pájaros es más que la residencia en la que Julieta Prandi y Emanuel Ortega compartieron una etapa de su vida. La finca forma parte de la historia familiar de Palito Ortega y Evangelina Salazar y reúne espacios que reflejan distintos aspectos de su vida privada y profesional.
Tras la separación de la pareja, la propiedad volvió a despertar interés por sus características arquitectónicas, sus instalaciones y los ambientes que la convirtieron en uno de los lugares emblemáticos del entorno familiar de los Ortega.