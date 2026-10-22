La Corte Penal Internacional, que ordenó arrestos contra Putin y Netanyahu, recibió el premio Sájarov a la libertad de conciencia

En su reacción al galardón, la presidenta de la CPI, la magistrada japonesa Tomoko Akane, agradeció al Parlamento Europeo por reconocer "la labor del Tribunal en la lucha contra la impunidad y en la garantía de juicios justos", así como "el papel de la justicia internacional como piedra angular de una paz duradera". Y subrayó que "en un mundo marcado por el aumento de los conflictos, no hay paz sin justicia ni seguridad sin derecho".