Mundo

Netanyahu anunció una operación militar a gran escala en Cisjordania y ordenó evacuar barrios palestinos

El primer ministro anunció registros casa por casa, demoliciones y el cierre de localidades. También prometió reforzar los asentamientos israelíes, mientras la oposición cuestiona el uso político de la seguridad en plena campaña electoral.

Netanyahu ordenó el cierre total de Cisjordania tras un tiroteo antes de las elecciones en Israel. FOTO X @abc_es
Netanyahu ordenó el "cierre total" de Cisjordania tras un tiroteo antes de las elecciones en Israel. FOTO X @abc_es
Por Redacción Mundo Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Benjamín Netanyahu anunció este viernes una masiva operación militar en Cisjordania con evacuaciones forzosas, tras un ataque a tiros que dejó cinco israelíes heridos.
  • La medida incluye el cierre de Hebrón, demoliciones y registros casa por casa luego de que dos atacantes armados hirieran a los civiles antes de ser abatidos por soldados.
  • La ofensiva, calificada como la mayor desde 1967, coincide con el cierre de la campaña electoral israelí, donde la oposición denuncia un uso político de la seguridad.
Resumen generado con IA

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, anunció este viernes el comienzo de una operación militar a gran escala en Cisjordania ocupada, que incluirá la evacuación forzosa de residentes de barrios palestinos, registros casa por casa y la demolición de infraestructuras, tras el ataque a tiros cerca de Hebrón que dejó cinco heridos israelíes.

"Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) entrarán en los barrios de donde surgieron los terroristas, evacuarán a los residentes, registrarán casa por casa y desmantelarán la infraestructura terrorista", afirmó Netanyahu en un videomensaje, en el que aseguró que el Ejército está preparando para una operación "a una escala no vista desde la Guerra de los Seis Días", en 1967. 

También anunció el cierre de Hebrón y de la localidad vecina de Yalyilia, y afirmó que su gobierno estudia aplicar la misma estrategia en otras ciudades, consignó la cadena DW con base en agencias internacionales.

La Corte Penal Internacional, que ordenó arrestos contra Putin y Netanyahu, recibió el premio Sájarov a la libertad de conciencia

La Corte Penal Internacional, que ordenó arrestos contra Putin y Netanyahu, recibió el premio Sájarov a la libertad de conciencia

Israel reforzará asentamientos

El primer ministro prometió además reforzar la infraestructura de los asentamientos israelíes en Cisjordania - ilegales según el derecho internacional-, y aseguró que está estableciendo y regularizando más de 100 nuevas comunidades en este territorio.

El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, que visitó Hebrón junto a Netanyahu, anunció a su vez en un comunicado que el barrio del que procedían los atacantes será evacuado y que se destruirá la infraestructura que Israel considera terrorista, "siguiendo el modelo aplicado en el campo de refugiados de Yenín".

Un ataque cerca de Hebrón

El ataque que desencadenó la nueva respuesta militar tuvo lugar este viernes en el cruce de Judea, cerca de Hebrón. Según una fuente militar israelí consultada por EFE, los atacantes llegaron armados con un fusil M16 y una pistola y abrieron fuego contra varios israelíes. Soldados israelíes abatieron a dos de ellos, mientras el Ejército continuaba buscando a posibles implicados.

Los servicios de emergencias atendieron a cinco heridos, dos en estado crítico, uno con heridas moderadas y otros dos leves, trasladados a hospitales de Jerusalén.

Katz aseguró que los atacantes pertenecían a una célula de Hamás procedente de Hebrón y que pretendían perpetrar una masacre de gran envergadura contra civiles. El grupo islamista palestino -que es considerado una organización terrorista por Israel, EEUU, la UE y otros países- celebró el ataque e hizo un llamamiento a nuevos tiroteos contra israelíes, pero no se lo atribuyó.

Israel en campaña electoral

El anuncio de la operación coincide con la recta final de la campaña para las elecciones nacionales israelíes programadas el próximo martes, y se produce en medio de acusaciones de la oposición sobre el uso político de la seguridad. 

El jueves, el dirigente opositor Gadi Eisenkot acusó al ministro de Defensa de desviar responsabilidades políticas al advertir de posibles ataques iraníes durante la jornada electoral. Otros líderes de la oposición israelí, como Yair Lapid y Yair Golán, también cuestionaron las declaraciones del Gobierno y alertaron de posibles operaciones militares con fines electorales.

Temas IsraelBenjamin NetanyahuConflicto entre Israel e Irán
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Julito Coronel, un amigo que deja un vacío imposible de llenar en LA GACETA
1

"Julito" Coronel, un amigo que deja un vacío imposible de llenar en LA GACETA

Dimes y diretes: Martín Viola acusó a Pablo Yedlin de ser “cómplice de Milei”
2

Dimes y diretes: Martín Viola acusó a Pablo Yedlin de ser “cómplice de Milei”

A qué hora corre Colapinto en Estados Unidos: el cronograma completo del fin de semana de la Fórmula 1
3

A qué hora corre Colapinto en Estados Unidos: el cronograma completo del fin de semana de la Fórmula 1

La desaparición de Raúl Moyano: más de siete horas de ascenso, un cerro inmenso y una búsqueda sin rastros
4

La desaparición de Raúl Moyano: más de siete horas de ascenso, un cerro inmenso y una búsqueda sin rastros

Tucumán: cómo estará el tiempo este viernes 23 de octubre
5

Tucumán: cómo estará el tiempo este viernes 23 de octubre

Ranking notas premium
Despliegan obras de emergencia en las rutas del NOA bajo la lupa de los usuarios
1

Despliegan obras de emergencia en las rutas del NOA bajo la lupa de los usuarios

Nueva traba en el caso de la agresión a Patricio Ledezma en Tafí del Valle
2

Nueva traba en el caso de la agresión a Patricio Ledezma en Tafí del Valle

Yerba Buena tendrá pista de atletismo en el parque La Hoya
3

Yerba Buena tendrá pista de atletismo en el parque La Hoya

El caso Moyano abrió el debate: ¿Tucumán está preparada para el montañismo?
4

El caso Moyano abrió el debate: ¿Tucumán está preparada para el montañismo?

Consejo de la Magistratura: a contramano del país, la lista de Fernando Levene se impuso entre los abogados de Tucumán
5

Consejo de la Magistratura: a contramano del país, la lista de Fernando Levene se impuso entre los abogados de Tucumán

Más Noticias
A qué hora corre Colapinto en Estados Unidos: el cronograma completo del fin de semana de la Fórmula 1

A qué hora corre Colapinto en Estados Unidos: el cronograma completo del fin de semana de la Fórmula 1

Tormentas, granizo y ráfagas de hasta 90 km/h: qué zonas están en alerta naranja este viernes

Tormentas, granizo y ráfagas de hasta 90 km/h: qué zonas están en alerta naranja este viernes

Julito Coronel, un amigo que deja un vacío imposible de llenar en LA GACETA

"Julito" Coronel, un amigo que deja un vacío imposible de llenar en LA GACETA

Tucumán: cómo estará el tiempo este viernes 23 de octubre

Tucumán: cómo estará el tiempo este viernes 23 de octubre

La desaparición de Raúl Moyano: más de siete horas de ascenso, un cerro inmenso y una búsqueda sin rastros

La desaparición de Raúl Moyano: más de siete horas de ascenso, un cerro inmenso y una búsqueda sin rastros

El camarista Benjamín Moisá desafió la reforma de fueros

El camarista Benjamín Moisá desafió la reforma de fueros

Emprendimiento en La Hoya: “Esta pista de atletismo dejó de ser un sueño y se convirtió en una realidad”

Emprendimiento en La Hoya: “Esta pista de atletismo dejó de ser un sueño y se convirtió en una realidad”

Dimes y diretes: Martín Viola acusó a Pablo Yedlin de ser “cómplice de Milei”

Dimes y diretes: Martín Viola acusó a Pablo Yedlin de ser “cómplice de Milei”

Comentarios