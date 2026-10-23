Netanyahu anunció una operación militar a gran escala en Cisjordania y ordenó evacuar barrios palestinos

"Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) entrarán en los barrios de donde surgieron los terroristas, evacuarán a los residentes, registrarán casa por casa y desmantelarán la infraestructura terrorista", afirmó Netanyahu en un videomensaje, en el que aseguró que el Ejército está preparando para una operación "a una escala no vista desde la Guerra de los Seis Días", en 1967.