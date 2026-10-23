Netanyahu anunció una operación militar a gran escala en Cisjordania y ordenó evacuar barrios palestinos
El primer ministro anunció registros casa por casa, demoliciones y el cierre de localidades. También prometió reforzar los asentamientos israelíes, mientras la oposición cuestiona el uso político de la seguridad en plena campaña electoral.
Resumen para apurados
- Benjamín Netanyahu anunció este viernes una masiva operación militar en Cisjordania con evacuaciones forzosas, tras un ataque a tiros que dejó cinco israelíes heridos.
- La medida incluye el cierre de Hebrón, demoliciones y registros casa por casa luego de que dos atacantes armados hirieran a los civiles antes de ser abatidos por soldados.
- La ofensiva, calificada como la mayor desde 1967, coincide con el cierre de la campaña electoral israelí, donde la oposición denuncia un uso político de la seguridad.
El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, anunció este viernes el comienzo de una operación militar a gran escala en Cisjordania ocupada, que incluirá la evacuación forzosa de residentes de barrios palestinos, registros casa por casa y la demolición de infraestructuras, tras el ataque a tiros cerca de Hebrón que dejó cinco heridos israelíes.
"Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) entrarán en los barrios de donde surgieron los terroristas, evacuarán a los residentes, registrarán casa por casa y desmantelarán la infraestructura terrorista", afirmó Netanyahu en un videomensaje, en el que aseguró que el Ejército está preparando para una operación "a una escala no vista desde la Guerra de los Seis Días", en 1967.
También anunció el cierre de Hebrón y de la localidad vecina de Yalyilia, y afirmó que su gobierno estudia aplicar la misma estrategia en otras ciudades, consignó la cadena DW con base en agencias internacionales.
Israel reforzará asentamientos
El primer ministro prometió además reforzar la infraestructura de los asentamientos israelíes en Cisjordania - ilegales según el derecho internacional-, y aseguró que está estableciendo y regularizando más de 100 nuevas comunidades en este territorio.
El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, que visitó Hebrón junto a Netanyahu, anunció a su vez en un comunicado que el barrio del que procedían los atacantes será evacuado y que se destruirá la infraestructura que Israel considera terrorista, "siguiendo el modelo aplicado en el campo de refugiados de Yenín".
Un ataque cerca de Hebrón
El ataque que desencadenó la nueva respuesta militar tuvo lugar este viernes en el cruce de Judea, cerca de Hebrón. Según una fuente militar israelí consultada por EFE, los atacantes llegaron armados con un fusil M16 y una pistola y abrieron fuego contra varios israelíes. Soldados israelíes abatieron a dos de ellos, mientras el Ejército continuaba buscando a posibles implicados.
Los servicios de emergencias atendieron a cinco heridos, dos en estado crítico, uno con heridas moderadas y otros dos leves, trasladados a hospitales de Jerusalén.
Katz aseguró que los atacantes pertenecían a una célula de Hamás procedente de Hebrón y que pretendían perpetrar una masacre de gran envergadura contra civiles. El grupo islamista palestino -que es considerado una organización terrorista por Israel, EEUU, la UE y otros países- celebró el ataque e hizo un llamamiento a nuevos tiroteos contra israelíes, pero no se lo atribuyó.
Israel en campaña electoral
El anuncio de la operación coincide con la recta final de la campaña para las elecciones nacionales israelíes programadas el próximo martes, y se produce en medio de acusaciones de la oposición sobre el uso político de la seguridad.
El jueves, el dirigente opositor Gadi Eisenkot acusó al ministro de Defensa de desviar responsabilidades políticas al advertir de posibles ataques iraníes durante la jornada electoral. Otros líderes de la oposición israelí, como Yair Lapid y Yair Golán, también cuestionaron las declaraciones del Gobierno y alertaron de posibles operaciones militares con fines electorales.