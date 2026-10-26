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Panqueques de yogur griego y manzana: la receta proteica sin harinas de Paulina Cocina para resolver el desayuno en cinco minutos

Esta preparación compartida por Paulina Cocina combina manzanas ralladas, yogur griego y harina de almendras para lograr unos panqueques esponjosos. Una opción ligera, nutritiva y baja en carbohidratos ideal para el desayuno o la merienda.

Cómo preparar panqueques de manzana y yogur girego en pocos minutos.
Cómo preparar panqueques de manzana y yogur girego en pocos minutos. Imagen: captura Instagram
Por Luisina Acosta Hace 16 Min

Resumen para apurados

  • Paulina Cocina compartió en Instagram una receta de panqueques de manzana y yogur griego sin harinas refinadas para brindar un desayuno saludable y rápido.
  • La preparación combina manzana rallada, huevo, yogur y harina de almendras en sartén en cinco minutos, aportando proteínas, fibra y saciedad prolongada.
  • La propuesta promueve alternativas caseras y nutritivas frente a los ultraprocesados, facilitando opciones aptas para celíacos en la alimentación diaria.
Resumen generado con IA

Disfrutar de una merienda dulce sin recurrir a productos ultraprocesados o harinas refinadas es una excelente meta para cuidar la salud cotidiana y es posible con los panqueques de yogur griego y manzana que Paulina Cocina compartió en sus redes sociales. La fruta combinada con est lácteo, le dan un perfil más que nutritivo, a la vez que puede prepararse en solo cinco minutos.

Cómo hacer yogur griego casero: la receta fácil con pocos ingredientes y rica en proteínas

Cómo hacer yogur griego casero: la receta fácil con pocos ingredientes y rica en proteínas

La manzana, ingrediente principal de esta propuesta, destaca por su alto contenido de agua, antioxidantes y pectina, una fibra soluble que promueve una buena digestión y ayuda a regular los niveles de colesterol en sangre. Al combinar la fruta con el yogur griego y el huevo, la preparación gana una matriz proteica de alto valor biológico que otorga una saciedad prolongada. 

Asimismo, la harina de almendras suma grasas insaturadas de excelente calidad y minerales esenciales como el magnesio, convirtiendo a estos panqueques en una alternativa baja en carbohidratos, sumamente nutritiva y apta para celíacos.

Un desayuno sencillo y nutritivo 

Más allá de sus destacadas propiedades nutricionales, la gran ventaja de esta receta reside en su extrema practicidad. No requiere el uso de batidoras ni procesos complejos de repostería: la manzana se ralla al instante, se integra a mano con los demás insumos y se cocina vuelta y vuelta en una sartén limpia en cuestión de minutos.

Esta tentadora receta fue publicada en la plataforma Instagram por Paulina Cocina, una de las creadoras de contenido gastronómico más influyentes del país, reconocida por sus soluciones prácticas y descontracturadas para la cocina de todos los días. Al presentar la masa ante sus seguidores, se destacó lo sencilla que resulta la preparación: "Con dos manzanas tenés una merienda sin harina espectacular. Es re fácil. Cuando están listas te quedan riquísimas y súper húmedas", afirmó.

Paso a paso para preparar los panqueques proteicos de manzana

Ingredientes

  • 2 manzanas (peladas y ralladas)
  • 1 huevo
  • 2 cucharadas de yogur griego natural
  • 3 a 4 cucharadas de harina de almendras
  • 1 cucharadita de polvo para hornear
  • Canela en polvo a gusto
  • Endulcero o estevia a gusto

1. Pelar las dos manzanas y rallarlas sobre un bowl limpio con un rallador de cocina.

2. Agregar a la manzana rallada el huevo, las dos cucharadas de yogur griego, un chorrito de endulzante a gusto y una pizca generosa de canela. Mezclar bien hasta unificar.

3. Añadir la harina de almendras junto con la cucharadita de polvo para hornear. Revolver con espátula o tenedor hasta lograr una masa húmeda e integrada, dejando reposar un par de minutos.

4. Calentar una sartén antiadherente a fuego medio. Verter cucharadas de la preparación formando pequeñas tortitas o panqueques. Cocinar un par de minutos por lado hasta que se doren y retirar para servir tibios.

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